Conrad Garcia, tècnic del Sabadell B: “Estar tan a prop del primer equip pot ser bo”

Per aquelles coses del destí, l’ascens del filial arlequinat a Tercera Federació va coincidir amb l’agonia del primer equip cap a Segona Federació. La pròxima temporada la distància serà només d’una categoria, una circumstància inèdita. “Penso que estar tan a prop del primer equip pot ser bo i significar una gran motivació i també un al·licient extra pels jugadors. Veuran més opcions de fer el salt i aquest serà el nostre missatge perquè vinguin”, explica el tècnic Conrad García, que va renovar aquesta setmana i continua engrandint la seva fidelitat al futbol Base arlequinat. Ja supera la dècada i acumula cinc ascensos i permanències en diferents categories.

Tot i que els últims èxits amb el filial tenen més ressò mediàtic, ell es queda amb un moment molt concret: “va ser quan em van cridar -estava a la banqueta del juvenil B- per dirigir l’equip de Divisió d’Honor en una situació molt delicada. Faltaven tres jornades i havíem de sumar almenys 6 punts per assolir la permanència. Vam guanyar al camp de l’Ebro i després a la Fundació Grama i, per a mi, va significar un moment molt especial”.

Posteriorment, ja vindria el salt al filial on ha mantingut el llistó molt alt en una categoria tan exigent com la Lliga Elit, assolint l’ascens directe a Tercera Federació. “Quan estàs en un filial, tens dos objectius: ser útil al primer equip i competir al màxim en la teva lliga. Penso que vam complir els dos perquè un jugador com Marru va fer el salt i altres, com el capità Nacho, va estar en dinàmica del primer equip. I, d’altra banda, en l’aspecte col·lectiu vam fer una gran temporada amb la cirereta de l’ascens a la Nova Creu Alta”.

Es pren la renovació com “una consolidació” a la seva trajectòria en el club i torna a tenir molt clar quin serà el rol del ‘B’ la pròxima temporada. “Afrontem un repte molt més difícil perquè és una categoria més dura i també més llarga. Partirem amb l’objectiu de la permanència i poder aportar el que necessiti el primer equip. D’alguna manera, podem fer el paper de base. Ja ho vam parlar amb Lucas Viale i haurem d’establir una connexió permanent amb David Català. Tots sabem que la prioritat és el primer equip”.

Jugar a Olímpia

Serà una plantilla molt renovada. El club, entre el juvenil i el filial, ha comunicat un total de 19 baixes. “Per qüestions d’edat, alguns jugadors nascuts l’any 2001 ja havien superat el seu paper com a sub ‘23 i han acabat la seva etapa”.

De moment, s’ha confirmat la renovació d’Iván Tébar, Iván Bustamante i Alberto Salamanca i torna Quim Utges després d’un any i mig al València Mestalla. “Ara mateix tenim el 80% de la plantilla definida per començar amb garanties el 29 de juliol”. Gabri Medina, del juvenil A, s’incorporarà a l’staff tècnic.

El tema de l’escenari també és important. Està descartada la Nova Creu Alta i Conrad Garcia dona per fet que podran continuar jugant al Poliesportiu Olímpia. Caldrà, això sí, fer algunes modificacions logístiques i, potser, d’obra per complir els requisits de la categoria.