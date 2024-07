Cipo debuta amb una obra teatral a Sabadell per a explorar capacitats

El Genís, la Josefa i el Joan són tres dels participants que avui pujaran a l’escenari en una posada en escena tan impecable com professionalitzada. Cipo ha impulsat un nou projecte cultural per impregnar-se d’arts escèniques i que els seus usuaris puguin explorar els seus dots artístics. El teatre de l’Estruch acull avui i demà l’espectacle Al meu aire!, un esdeveniment multidisciplinari –combina el teatre, la dansa i el circ– on es professionalitza la posada en escena d’actors i actrius de Cipo, amb una fusió d’arts escèniques, la dansa i el circ estan molt presents.

El projecte, CIPO4651, busca fomentar la creació artística dels participants, un projecte dirigit per professionals de les arts escèniques, on els protagonistes són persones amb discapacitat intel·lectual. Ells no només interpreten, també formen part del procés creatiu. “M’agrada el vals, ballar, i ho fem tots junts”, exposa en Joan. I és que van haver de passar per un càsting per poder actuar, on es va valorar la diversitat i les capacitats de les desenes i desenes de candidats que van voler formar-hi part. “Em vaig posar nerviosa, però m’encanta haver entrat, perquè som un equip”, diu la Josefa.

Aliança amb l’Estruch

“Espero que vingui moltíssima gent, no estic gens nerviós”, conclou el Genís. Després de sis mesos de residència a l’Estruch, nou persones usuàries del Centre Ocupacional de l’entitat i dues educadores –la Míriam Cobos i la Míriam Juárez– pujaran a l’escenari per oferir dues funcions del muntatge que estan preparant sota la direcció de Jordi Cortés, Gloria José, Dela i Tona Punsola, artistes vinculats als col·lectius Liant la Troca, de dansa, i la Crispeta, de circ. “Una de les potes de l’Estruch és l’accessibilitat a la cultura, i fem aquesta aposta per Cipo. Normalitzaq que hi hagi persones a dalt de l’escenari amb discapacitat treballant a nivell professional”, exposa Mireia Llunell, directora de L’Estruch, fàbrica de Creació de les Arts en Viu.

“S’ha buscat plasmar la diversitat, les habilitats de cadascun d’ells és diferent, és un grup molt heterogeni”, exposa la Míriam Juárez, educadora i participant en el projecte. “El més emocionant ha estat la connexió, la confiança, el treball en equip, aquesta complicitat que hem desenvolupat… hem crescut junts”, exposa la Míriam Cobos. Una obra que pot arribar a canviar la concepció que tenen algunes persones: “És molt difícil fer teatre, circ, des d’una altra mirada, no hi ha gaire oferta. L’art s’entén d’una forma massa capacitista”, exposa Juárez. “És una feina de fons, i impactarà”, consideren les educadores.

Durant els mesos d’assajos, iniciats a principis d’any, s’ha fet un procés d’investigació i de joc per a descobrir com es mou cadascun dels participants i, de l’altra, que agafessin confiança i complicitat. “Han pogut explorar la creativitat, l’art, hem vist facetes d’ells que no coneixíem a les instal·lacions de Cipo”, sostenen Cobos i Juárez.

Una iniciativa amb projecció

Des de Cipo no tanquen la porta a que la iniciativa continuï en temporades vinents. “Hi ha una gran acollida per part dels usuaris, hi ha ganes, i els candidats volen participar. Aquesta participació, aquest protagonisme… va molt bé per ells, és difícil que trobin l’oportunitat i canvia el paradigma”, destaca Jordi Garcia, gerent de Cipo. D’altra banda, Joan Madaula, president de l’entitat, posa l’accent en la professionalització del projecte: “Hi ha un gran equip al darrere”.