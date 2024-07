FAQS: Quins ajuts hi ha per rehabilitar habitatges amb fons europeus?

El termini per sol·licitar fons europeus Next Generation per rehabilitar habitatges i aconseguir una millora de l’eficiència i estalvi energètic s’ha allargat fins al 31 de desembre de 2024. Són ajuts que atorga la Unió Europea, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A Sabadell, tota la informació i acompanyament els fa Vimusa, que té l’Oficina de la Rehabilitació a la carretera de Barcelona, 598. L’atenció presencial en horari d’estiu és, de dilluns a divendres, de 8.15 h a 14 h. També s’atén telefònicament, trucant al 93 018 09 01.

P: Què són els fons europeus Next Generation?

R: Són les partides de la Unió Europea destinades a impulsar la transició ecològica i la transformació digital després de la Covid-19.



P: Quines obres subvencionen?



R: Les que aconsegueixin reduir la demanda energètica de l’edifici, la qual cosa té beneficis mediambientals i econòmics. Les subvencions poden arribar a cobrir el 100% del projecte i entre un 40% i un 80% del cost de les obres.



P: Quins beneficis s’aconsegueixen amb la rehabilitació?

R: Aïllar l’edifici del fred a l’hivern i de la calor a l’estiu, de manera que es requereixi menys consum de calefacció i aire condicionat, alhora que es millora el confort de la casa i s’incrementa el valor de l’immoble.

P: Què es fa durant les obres?

R: Col·locació d’aïllament tèrmic a façanes i cobertes; substitució de finestres; nous sistemes de ventilació; instal·lació de sistemes com aerotèrmia o plaques solars. Les obres han d’estar enllestides el 2026.