Més denúncies per violència de gènere a Sabadell el 2024

A Sabadell s’han interposat 215 denúncies per violència de gènere el 2024, un 8% més que el trimestre anterior, quan se’n van tramitar 199 denúncies. De fet, els partits judicials de Sabadell i de Terrassa són on s’han tramitat més denúncies, 215 i 208, respectivament. En la major part dels casos, són les mateixes víctimes les que han efectuat la denúncia a la policia (84,2%), però també hi ha una part dels casos on els jutjats reben directament un part de lesions on es notifica l’agressió (15,8%).

Unes cinc denúncies cada dos dies als jutjats de Sabadell. No es tracta, però, de la xifra més elevada a la nostra ciutat: Sabadell –i comarca– registraven un nou màxim de denúncies per violència masclista durant el segon trimestre de 2023, amb 231 casos a sobre de la taula dels jutjats de Sabadell, segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, durant els tres primers mesos de 2024 s’han presentat 647 denúncies per violència contra les dones a la comarca, un increment del 7,5% respecte al trimestre anterior. Aquesta xifra és molt superior a la mitjana enregistrada durant els primers trimestres (480), mantenint l’elevat nombre de denúncies dels darrers dos anys. Des de 2022, el nombre de denúncies va experimentar un augment notable.