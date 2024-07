L’embarcador torna a estar en marxa

Després de completar el reompliment del llac del parc de Catalunya, aquest diumenge ha tornat a obrir la seva activitat el servei de lloguer de patins de l’embarcador. Els primers usuaris, a més, han gaudit d’un viatge gratuït de vint minuts i de diverses llaminadures de regal per als més petits. “Teníem moltes ganes que arribés aquest dia. Quan van buidar el llac ja donàvem l’any per perdut i tornar a veure els patins a l’aigua ens fa molta il·lusió”, admet el Domènec Melé, gerent del Bar de l’Embarcador de Sabadell.

Enguany, la reobertura no ha comptat amb barques pel mal estat de les antigues. “Hem aprofitat aquesta aturada per fer una neteja. Ara només tenim patins i, si el 2025 surt la concessió, tindrem una barca nova. Esperem que tinguin tendal perquè la gent ho agraeix molt ara que apreta el sol”, explica Melé. Des de moments abans de l’obertura, diverses famílies han estat a la zona per a ser els primers a tornar a navegar pel llac. “Hem obert uns minuts abans perquè la gent estava esperant i ja en tenia ganes. Han vingut moltes famílies i, fins i tot, una parella que ja estava aquí a les 10:30 del matí preguntant quan obríem”, afirma.

I és que aquests mesos s’han fet molt llargs per als treballadors i habituals de l’embarcador. “Els clients ens deien que feia molta tristor veure el llac buit i el servei de patins i barques aturat. Tots teníem la sensació que no era el nostre parc. Molta gent s’ha adonat del que tenim aquí, ara que ho ha perdut un temps. Crec que en aquest sentit ha anat bé perquè ara es valorarà més”, reflexiona.

El que està clar és que el parc de Catalunya ha recuperat un dels seus grans atractius amb la reobertura del mític lloc. Gent de Sabadell i fins i tot de fora que vol passar una bona estona. “Portem molts anys i la gent, quan es va assabentar que tornàvem a obrir ja ens deia que vindria. De fet, ahir va venir un home des de Vilassar perquè va estar a l’embarcador fa molts anys. Malauradament va arribar amb un dia d’antelació. Ens va dir que tornaria, però això és el més maco. Que a la gent li queda el record i vol tornar i portar la seva família”, apunta Domènec Melé.

