Què et sembla que s’hagi reobert l’embarcador?

El llac del parc de Catalunya ha recuperat l’alegria. Amb el reompliment, també s’ha tornat a posar en marxa el servei de lloguer de patins des d’aquest diumenge i desenes de sabadellencs hi han assistit per navegar pel llac després de més de tres mesos d’aturada.

Per a alguns, aquest període ha passat més desapercebut, però d’altres ho han seguit gairebé al minut. És el cas del Jon que va fer un treball a l’escola amb el seguiment i novetats del llac. És per això que esperava amb moltes ganes la reobertura del servei de patins amb la seva família. “Vaig fer el seguiment del buidatge i de com s’ha gestionat tot. Hem vingut més d’una hora abans que obrissin perquè en teníem moltes ganes”, expliquen. La família admet que s’havia perdut un element fonamental del parc. “Hem recuperat la vida. Era un tema que ens preocupava”, apunten. El primer passeig l’han gaudit molt. “Ens ho hem passat molt bé. Els tendals que han posat pel sol ho fan molt més còmode”, diuen.

En la mateixa línia es mostra l’Adriana que afirma que “és molt important que torni a haver-hi aigua. Abans feia molta llàstima passar per aquí. Me n’alegro molt”. Per a ella i la seva família els viatges pel llac eren bastant habituals. “Veníem bastant i quan van tancar vam perdre una activitat recorrent. Ens vam assabentar que tornaven a obrir i no vam dubtar per ser dels primers a tornar a venir”, admet. L’Adriana apunta que també “ens agrada molt passejar per la zona i quan estava buit, perdia tot l’encant la zona. En lloc de desconnectar, et posaves trist”.

No ha pujat al patí, però sí que ha anat a veure la reobertura la Isabel que s’ha trobat una bona sorpresa a l’arribar al parc. “No sabia que l’havien reomplert i m’he endut una grata sorpresa. Havia quedat per la zona i pensava que encara estava buit”. La sabadellenca creu que “sense l’aigua feia molta pena el llac i també els ànecs” que, apunta, “pujaven cap als barris perquè no sabien cap a on anar”. La Isabel ha aprofitat el matí per passejar per la zona i prendre una cervesa amb els seus amics. “Hem vingut a passejar i a mirar l’entorn. Ve de gust i més ara que torna a estar ben maco”, apunta.