Francesc Baró, nou president de Junts per Sabadell

Renovació a Junts per Sabadell. Dilluns i dimarts 15 i 16 de juliol hi ha hagut eleccions de l’executiva local entre els afiliats. La candidatura Fem partit, fem país encapçalada per Francesc Baró s’ha imposat amb un 68 % dels vots, per sobre de la Quim Carné, amb una participació del 76,5%.

“Fem arribar el més sincer agraïment a totes les persones que ens han votat i ens han fet confiança per assumir la responsabilitat d’impulsar el projecte de Junts per Catalunya a Sabadell i, felicitem tots els afiliats per la seva implicació en aquestes eleccions”, ha exposat Baró, que afegeix que desitja “poder continuar treballant amb l’equip de Quim Carné per Sabadell i per Catalunya. Junts som més forts.”

“Recollim l’encàrrec de manera responsable i treballarem per fer més gran i més fort el partit i, per aplicar el programa municipal. Estem il·lusionats per aquesta nova etapa que tindrà Junts per Sabadell i volem comptar amb tots els afiliats per fer-ho possible“, afegeix Baró, que va ser regidor de la formació en el mandat anterior. L’exconsellera i exportaveu del grup, Lourdes Ciuró, serà la vocal dels afiliats en la nova estructura.

L’organització del partit queda de la següent manera:

Francesc Baró, president de l’Executiva Local

Montserrat Gilabert, responsable de l’organització

Rubén Moreno, responsable de política municipal

Montserrat Alicart, responsable dels afiliats

Lourdes Ciuró, vocal dels afiliats

Bibiana Larrosa, vocal de comunicació

Francesc Camprubi, vocal de seguretat i via pública.

Francesc Patrís, vocal d’infraestructures i territori.

Toni Malet, vocal

Olga Pons, vocal

Jordi Font, vocal

Josep Navó, vocal