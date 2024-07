Catalunya pateix un dèficit d’inversions en infraestructures de 42.500 milions d’euros, acumulat des del 2009, segons Foment del Treball. Entre totes les obres que no s’han realitzat per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat, un estudi de la patronal identifica tres que considera claus per al Vallès i que no entén com no s’han realitzat en tots aquests anys.

Foment considera que s’hauria de realitzar les següents obres de manera prioritària: s’ha de fer la connexió entre Rodalies i FGC a Sant Cugat per facilitar l’intercanvi entre les línies S1 i S2 amb l’R8, construir el nou túnel de Collserola d’FGC entre el Vallès i Barcelona, nous enllaços a l’AP-7 –entre els quals hi ha el de la C-58, que és caòtic–, i construir la B-40 integralment, és a dir, d’Abrera fins a Granollers passant per Sabadell.

Segons l’informe de Foment, el dèficit en infraestructures ha augmentat en 3.117 milions d’euros en un any a tot el país. De fet, la tendència ha estat sempre ascendent des del 2010, quan es va registrar un superàvit de 83 milions d’euros i el dèficit ha escalat des del 3.587 milions d’euros el 2011 fins als prop de 42.500 al 2023.

“Com a president de Foment em causa certa vergonya denunciar públicament any rere any aquesta nefasta actuació de la gestió de les diferents administracions publiques, tant de l’Estat com la Generalitat, en totes aquelles inversions que s’haurien d’haver fet en els últims 14 anys”, va exposar el president de la patronal en una roda de premsa el dimarts passat.

La patronal ha identificat cinc eixos sobre els quals millorar les infraestructures de Catalunya, en un context com l’actual de manca d’inversió: la mobilitat en ferrocarril, la seguretat viària i la interconnexió entre territoris; la connectivitat internacional, el transport de mercaderies i avançar en l’autoabastament híbrid.

A banda de les demandes al Vallès, la patronal veu “essencial” millores en l’àmbit ferroviari per reduir la congestió diària i reduir les emissions, en especial en l’accés a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per això, reclama el compliment del Pla de Rodalies, l’ampliació de les línies L1, L2, L3 i L’4, així com del Tramvia al Camp de Tarragona i la unió del tramvia per la Diagonal.

Entre les propostes que fa Foment en l’àmbit viari, hi ha el desdoblament 2+2 a la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa; planificar-ne entre Montblanc i Andorra a la C-14 i a l’N-260 entre Ripoll i Alp i a la C-13 de Lleida a Balaguer i la C-53 de Vilagrassa a Balaguer, a més de la licitació de l’encomana de gestió a l’N-260, l’N-II i dels 17 ramals de l’AP-7. Així mateix, insisteix en l’ampliació del Prat amb l’allargament de la tercera pista, la construcció de la terminal satèl·lit i la construcció de la ciutat aeroportuària i la connexió en alta velocitat amb els aeroports de Girona i Reus.

La patronal veu de “vital importància” assegurar l’abastament d’aigua, amb la connexió d’emergència reversible entre Barcelona i Tarragona davant episodis extrems de sequera en qualsevol de les dues àrees, així com l’ampliació de la dessaladora del Tordera i de les potabilitzadores del Besòs i del Llobregat. El director d’Estudis i Economia de Foment, Salvador Guillermo.

L’estudi fa una comparació amb una quinzena de regions europees homologables a Catalunya i conclou que hi manquen infraestructures de transport i que encara s’està lluny dels estàndards europeus.