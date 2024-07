Txell Ferré debutarà en els Jocs amb 17 anys

A poc més d’una setmana per a l’inici dels Jocs Olímpics, ja es coneixen totes les convocatòries de les disciplines on hi haurà representants espanyols. L’última ha estat la de natació artística i també tindrà accent sabadellenc: Txell Ferré serà a París. La jove nedadora del CN Sabadell debutarà a la major cita de l’esport internacional amb només 17 anys i tan sols uns mesos després d’estrenar-se amb la selecció absoluta al Mundial de Doha, on va nedar la rutina acrobàtica acabant en cinquè lloc.

La manresana també va formar part de l’equip que es va penjar l’or a l’Europeu de Belgrad el passat mes de juny a la rutina tècnica. Ara, rep un premi enorme i continua cremant etapes a un ritme fulgurant. Enguany, les medalles de la natació artística per equips es repartiran segons les puntuacions de les tres rutines: tècnica, la lliure i l’acrobàtica. Les proves es disputaran els dies 5, 6 i 7 d’agost.

Ferré va arribar al Club Natació als deu anys, a l’Escola Santa Clara, i després d’una projecció meteòrica s’ha guanyat el lloc com una de les vuit seleccionades per a la cita olímpica. Completaran l’equip de natació artística a París, Iris Tió, Alisa Ozhogina, Blanca Toledano, Lilou Lluis, Marina García Polo, Paula Ramírez i Txell Mas.

D’aquesta manera, Txell Ferré es convertirà en la primera nedadora artística formada al Club Natació en participar en uns Jocs Olímpics. Fins ara, únicament Gemma Mengual (2016) i Ona Carbonell (2016 i 2021) havien estat en una cita olímpica com a nedadores del CNS en aquesta disciplina.