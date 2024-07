Vincenzo Renzuto, reforç de luxe per a l’Astralpool

Una mica més tard del que sol ser habitual, però l’Astralpool masculí ja es troba acabant de perfilar la plantilla per a la temporada 24-25. El Club ha anunciat la incorporació de l’internacional italià Vincenzo Renzuto. L’atacant arriba procedent del Brescia i ja sap què és jugar a Can Llong. Amb el conjunt llombard ho va fer la temporada 22-23 i també la 23-24. En ambdues ocasions, a més, es va endur el triomf cap a terres transalpines sumant quatre gols en total.

Als seus 31 anys, Renzuto és un fix en les convocatòries de la selecció italiana, una de les més potents del panorama. Amb el combinat nacional italià va ser campió del món el 2019 a Gwangju (Corea del Sud) i també té un bronze europeu aconseguit aquest any a Dubrovnik. Enguany, a París viurà la seva segona experiència olímpica després de la de Tòquio el 2021.

A nivell de clubs, compta amb una llarga trajectòria en alguns dels clubs referents del continent. Renzuto va iniciar la seva carrera al Posilipio amb què va guanyar la Copa LEN el 2015. Després, va marxar de casa per a jugar al JUG on va proclamar-se campió a la Lliga Adriàtica el 2018. Només va estar un any a Croàcia abans de tornar al seu país per jugar al gegant Pro Recco aconseguint guanyar una lliga i una copa en un any.

El 2020 va fitxar pel Brescia on ha estat un dels jugadors referents de l’últim lustre. Amb el conjunt llombard també va guanyar una lliga (2021) i una copa (2024), sent peça clau en els èxits i els diversos subcampionats de l’equip a la competició domèstica, dominada gairebé sempre pel Recco. Ara, arriba a Can Llong per convertir-se en el segon reforç de l’equip de Quim Colet, després de la incorporació d’Alex Bowen, i aportar experiència i lideratge a l’Astralpool en l’intent d’acabar amb l’hegemonia del Barceloneta.

Amb aquest fitxatge, l’equip masculí Club Natació tanca les fitxes d’estrangers i continua buscant en el mercat nacional una peça més que completi la plantilla. La direcció tècnica cerca un jugador jove, tot i que no es descarta que la plaça lliure l’acabi ocupant un jugador del planter. En el mercat d’estiu d’enguany, s’han produït tres sortides, Blai Mallarach, Guus Van Ijperen i Stefan Vidovic, i dues incorporacions, Renzuto i Bowen.