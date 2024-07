Sabadell, municipi on s’estan fent més obres per retirar amiant aquest estiu

Un total de 17 centres educatius d’arreu de Catalunya estan immersos en obres per retirar l’amiant aquest estiu. I cinc, són a Sabadell. Concretament, són les escoles Juan Ramón Jiménez, La Floresta, Ribatallada, Samuntada i Roureda. Sabadell s’ha convertit en un dels punts negres d’aquestes partícules tòxiques; i la Generalitat vol posar fil a l’agulla. Precisament, aquest dijous al matí la consellera d’Educació, Anna Simó, ha visitat l’escola Roureda, on ja s’ha retirat tot el fibrociment de la teulada. En el cas d’aquest centre, el pressupost ha estat de prop de 500.000 euros. Tanmateix, han sortit alguns entrebancs, pel camí. “Ens hem trobat amb una doble capa de plaques d’amiant a la teulada, i no hi comptaven”, ha alertat la consellera.

Pel que fa a la retirada del fibrociment dels centres educatius arreu de Catalunya, la consellera ha explicat que hi ha 270 actuacions pendents a Catalunya. A Sabadell quedaran pendents encara cinc escoles i algunes zones aïllades, com la caseta del conserge de l’Escola Roureda. Això necessitarà d’un pressupost d’onze milions d’euros. “Tenim un parc d’infraestructures envellit on no s’ha fet manteniment durant molts anys, tenim un problema per tirar endavant tantes adjudicacions”, ha expressat Simó. Els plans del Govern fixen l’any 2028 com la data límit per haver retirat aquest fibrociment dels equipaments públics.

Més actuacions, relacionades amb la temperatura

A aquestes actuacions, cal sumar-hi un centenar més amb una inversió aproximada de cinc milions per fer actuacions per pal·liar les altes temperatures. Aquestes obres no es fan només durant l’estiu sinó durant tot l’any i es prioritzen els centres amb alumnat més vulnerable, com escoles bressol i centres d’educació especial. S’hi climatitzen prioritàriament espais comuns i polivalents. Els serveis territorials del Vallès Occidental són els que concentren més pressupost pel que fa a les actuacions de reforma i millora, amb gairebé 8 milions d’euros i 44 actuacions.

Del global d’actuacions, la gran majoria –en total, 274–, són de millora i reforma i compten amb un pressupost de 31,62 milions d’euros. Es faran també un centenar d’actuacions, no totes a l’estiu, amb una inversió aproximada de 5 milions en el marc del pla de xoc per altes temperatures. Simó ha afirmat que fa falta un pla de xoc per abordar totes les necessitats dels equipaments.