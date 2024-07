Un extreballador roba a la seva empresa 270.000 euros en material informàtic a Terrassa

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes de 38 anys com a presumptes autors d’un robatori amb força en una empresa. La investigació va començar després de rebre una denúncia per part de l’empresa afectada informant del robatori d’un gran quantitat de material informàtic del seu magatzem. Concretament, van sostreure 50 Play Station 5, 36 ordinadors i diverses consoles, tauletes, auriculars i monitors per un valor de més de 270.000 euros.

Els investigadors van orientar les seves indagacions cap a un extreballador de l’empresa i un amic d’aquest que, presumptament, van planejar i executar el robatori. Els investigadors van trobar evidències que relacionaven directament els detinguts amb el robatori, incloent-hi adreces IP vàlides i evidències físiques del robatori.

Els dos detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia de Terrassa el dia 9 de juliol de 2024. A hores d’ara, els Mossos d’Esquadra continuen les investigacions per esbrinar si hi ha més implicats en el cas i localitzar el material sostret.