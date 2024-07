El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa un pla d’ombres i de confort climàtic a l’Ajuntament de Sabadell per adaptar al canvi climàtic els equipaments esportius i els grans espais oberts on es practica esport a la ciutat. Els republicans presentaran la proposta en forma de moció el dilluns a la tarda en el Ple de juliol.

A la moció, ERC proposarà que el consistori redacti el document on es planifiquin les intervencions en un termini de 12 mesos i de sis mesos en les actuacions més urgents. Aquest document, volen que inclogui les actuacions, les partides pressupostàries i els terminis. Tanmateix, en el cas dels pavellons, els republicans plantegen programar-hi actuacions com la instal·lació de jardins verticals o de sistemes de ventilació i climatització eficient.

El grup municipal apunta que el dispositiu de l’Operació Calor, presentat fa poc, conté, com a única referència a aquests espais, “l’obertura de les piscines municipals, enteses com a refugis climàtics que efectivament són”. La formació també proposa a la moció que l’Ajuntament faci, en els pròxims sis mesos, “una auditoria exhaustiva de la manca d’espais d’ombra i de la manca de punts d’aigua existents a tots els equipaments esportius de la ciutat”.

El portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha assenyalat “les evidents carències que tenim tant en climatització com en l’absència total d’espais d’ombra quan passeges pels camps de futbol de Sabadell o per alguns pavellons”. Fernàndez, a més, ha afegit que “davant una situació com la que tenim, d’un canvi climàtic molt accelerat, d’unes calors molt intenses, on és fonamental tenir ombres per fer baixar la temperatura, el que proposem és que el govern municipal es posi les piles i detecti quines són les mancances que tenim i, llavors, implementi un pla seriós per revertir aquesta situació”.