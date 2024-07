L’Ajuntament de Sabadell destinarà més de 7,5 milions d’euros en nou asfaltatge entre 2024 i 2025. El Govern municipal ha fet públic el llistat de carrers on es compromet a actuar, com a part de l’estratègia de “portar els diners als carrers”.

Enguany s’actuarà en 38 carrers principals i secundaris, entre els quals hi haurà la Rambla. El gran gruix dels treballs tindran lloc entre finals d’agost i principis de setembre. Segons les previsions, l’any que ve es renovaran algunes vies emblemàtiques i amb un trànsit intens com la Via Massagué, la Via Aurèlia, Vilarrúbias, les carreteres de Prats i de Molins de Rei, i la plaça d’Espanya.

En el següent mapa interactiu podeu consultar en quins carrers s’actuarà. En blau fluix hi ha les obres d’asfaltatge del 2024, i en blau fort les del 2025.

“No volem una ciutat a diferents velocitats i això queda ben reflectit en plànol de previsions, en què hi ha tota la ciutat tacada”, ha assegurat Farrés en la presentació de l’asfaltatge de la Rambla aquest divendres, acompanyada dels tinents d’alcaldessa Lluís Matas i Mar Molina. La renovació de l’espai públic és “l’estratègia central” del mandat, en què hi haurà menys grans inversions i més actuacions quirúrgiques.

Per què aquests carrers i no uns altres? L’alcaldessa ha assegurat que es tenen en compte dos criteris: el grau de deteriorament i nivell de trànsit que ha de suportar el carrer. “La Via Massagué, per exemple, suporta molta pressió”, ha apuntat Farrés.

Hi haurà més obres el 2026 i 2027. El Govern municipal està preparant “amb temps” els pressupostos d’espai públic, segons ha avançat Farrés, a diferència del Govern quadripartit (ERC, Crida, comuns), que “planificava molt malament”. “Estem tancant totes les grans inversions per poder licitar a temps”, ha indicat.