Sabadell aprovarà la compra del Museu del Gas

L’Ajuntament celebra un ple extraordinari el 29 de juliol per la compra del conegut com Museu del Gas, que té un cost de 3,18 milions d’euros i una superfície de més de 3.000 metres quadrats. Tal com va anunciar l’Ajuntament a l’octubre passat Sabadell comptarà amb un nou Museu per explicar la seva història i que, al mateix temps, dedicarà especial atenció i retrà homenatge al tèxtil, donant així resposta a una reivindicació de molts anys de la ciutat.

El nou equipament, que s’ubicarà a l’edifici on estava el Museu del Gas, permetrà reobrir un immoble tancat fa anys, revitalitzar el seu entorn i que s’ha de consolidar com a element de singularitat i capitalitat per a Sabadell. Amb aquests objectius, l’Ajuntament i Naturgy van tancar les negociacions per tal que la ciutat recuperi l’edifici on s’ha d’ubicar el nou Museu. Paral·lelament, el Grup Impulsor, que compta amb entitats com el Gremi de Fabricants, l’ESDI, la Fundació Antoni de Montpalau, la Fundació Bosch i Cardellach i teòrics del tèxtil, ja va començar a treballar en el projecte museístic per concretar com serà el museu i definir les actuacions que caldrà portar a terme a l’actual immoble.