Reconeixement als alumnes sabadellencs que han obtingut les millors notes en els exàmens de la Selectivitat 2024. En un acte institucional al saló de plens de l’Ajuntament, amb la companyia de les famílies, professors, el regidor de cultura, Manuel Robles, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; es va premiar l’esforç, la constància i el talent acadèmic d’aquests 11 sabadellencs.

Per a aquest reconeixement, el consistori té en compte tant la nota de les PAU 2024, com la nota mitjana de l’expedient acadèmic, ja que “l’objectiu és posar en valor l’esforç continuat que representa tenir un bon expedient”, va apuntar el regidor d’Educació. Tots tenen una nota d’accés superior al 9,35 –tenint en compte la puntuació de la fase general, i no la ponderació sobre 14 que s’obté amb les proves específiques–. Així mateix, s’ha reconegut també l’alumnat que, cursant el Baccalauréat francès –conegut com a Batxibac–, ha obtingut una nota igualment extraordinària.

Qui són els alumnes?