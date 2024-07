ENQUESTA | Què et sembla que l’Ajuntament compri el Museu del Gas?

L’Ajuntament celebra un ple extraordinari el 29 de juliol per la compra del conegut com a Museu del Gas, que té un cost de 3,18 milions d’euros i una superfície de més de 3.000 metres quadrats. Tal com va anunciar l’Ajuntament l’octubre passat Sabadell comptarà amb un nou Museu per explicar la seva història i que, al mateix temps, dedicarà especial atenció i retrà homenatge al tèxtil, donant així resposta a una reivindicació de molts anys de la ciutat.

Des de la Crida per Sabadell s’han mostrat crítics amb la gestió del govern municipal i ha anunciat que estan valorant “quin és el procediment per tal d’evitar que continuïn amb aquesta compra” fins que no s’esclareixi en el contenciós obert. L’origen del procediment és un conveni que es va signar el juliol de 2006 entre l’alcalde Manuel Bustos i el president de Gas Natural (ara Naturgy), Salvador Gabarró. El document va permetre a Gas Natural requalificar un terreny industrial del carrer de Buxeda a sòl residencial per poder-hi construir pisos i fer-hi una zona verda, entre altres acords. A canvi, la companyia es va comprometre a ubicar la seva seu corporativa i el Museu del Gas a la plaça del Gas.

