Pau Fernàndez, millor esportista de la temporada de Sant Esteve Sesrovires

El futbolista del CE Sabadell, Pau Fernàndez, ha estat escollit millor esportista masculí de la temporada 23-24 a la 15a Nit de l’Esport de Sant Esteve Sesrovires. Entre els mèrits per a guanyar el guardó destaquen el debut amb el primer equip del Centre d’Esports a Primera Federación o la convocatòria amb la selecció espanyola sub19.

Enguany, Fernàndez està cridat a ser un dels jugadors importants en els esquemes de David Català un cop finalitzada la seva etapa com a juvenil. L’esquerrà va renovar el seu contracte amb el Sabadell el passat mes de març fins al 2026 i és una de les grans apostes de futur del club.

Pau Fernàndez va arribar al Centre d’Esports l’estiu del 2022 procedent del Igualada per jugar al juvenil ‘B’ de Conrad Garcia. No obstant això, abans de finalitzar la temporada ja va convertir-se en un home important al primer juvenil arlequinat sent titular en el tram final de competició i anotant un gol. Aquesta última temporada, es va consolidar com un dels jugadors més diferencials de la Divisió d’Honor malgrat ser lateral (22 partits i 4 gols). Això li va valer la trucada de la selecció estatal sub19 a l’octubre. Amb Oscar Cano, a més, va aconseguir entrar en dinàmica de primer equip i fins i tot va debutar al camp d’Osasuna Promesas. En total va participar en quatre partits a Primera Federación.