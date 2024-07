Què opines de la compra del Museu del Gas?

L’Ajuntament aprovarà el pròxim dia 29 de juliol en un ple extraordinari la compra del conegut com a Museu del Gas. La compra tindrà un cost de 3,18 milions d’euros. Tal com va anunciar l’Ajuntament l’octubre passat Sabadell comptarà amb un nou Museu per explicar la seva història i que, al mateix temps, dedicarà especial atenció i retrà homenatge al tèxtil, donant així resposta a una reivindicació de molts anys de la ciutat.

L’oposició s’ha mostrat en contra d’aquesta iniciativa perquè consideren que hi ha altres necessitats a la ciutat. A més, l’origen del procediment és un conveni que es va signar el juliol de 2006 entre l’alcalde Manuel Bustos i el president de Gas Natural (ara Naturgy), Salvador Gabarró. El document va permetre a Gas Natural requalificar un terreny industrial del carrer de Buxeda a sòl residencial per poder-hi construir pisos i fer-hi una zona verda, entre altres acords. Al Diari de Sabadell hem engegat una enquesta per saber l’opinió de la ciutadania.

“Millor que hi posin un museu que no deixar-lo buit”

El Josep és veí de tota la vida de Sabadell, i tot i que no ha seguit el procés amb molta atenció opina que “si hi volen posar un museu no ho veig malament. Millor això que deixar-lo buit”. Això sí, diu que fins que no el vegi operatiu no creurà que el facin perquè “aquí estem acostumats que ens diguin que faran paella i encara no han ni comprat l’arròs”. Sobre la prioritat o importància d’habilitar aquest espai, el Josep creu que “la importància és la que li vulgui donar cadascun. Si escolto uns semblarà que sigui el més important del món i si escolto els altres semblarà totalment innecessari. Al final, no ho veig una mala iniciativa i ajudaria a revitalitzar la zona“, apunta.

“Hi estic a favor. Si hi ha polèmica, que la resolguin”

En una línia similar es mostra la Montse que va treballar en el tèxtil tota la vida i, assevera, li faria il·lusió que per fi tingués el reconeixement que es mereix a la ciutat en forma de museu. “Penso que és un gran deute de la ciutat tenir un museu del tèxtil. A mi em faria molta il·lusió i hi estic totalment a favor”, afirma. Sobre les veus discordants per l’espai escollit, apunta que “si hi ha polèmica és el seu problema resoldre-la”. La sabadellenca, això sí, admet que tot i ser de la ciutat “sempre he fet vida a Barcelona per la feina” i, per tant, “no he seguit el tema amb deteniment”.

“Tenim equipaments suficients per no haver-ne de comprar un altre”

A l’altre costat es troba el Lluís, totalment en contra del que considera “un favor a una empresa privada que no el necessita”. El sabadellenc és molt crític amb la gestió d’aquest tema i considera que “l’Ajuntament ja té molts edificis i equipaments i, al final, no hi fan res. Van comprant i, clar, amb els diners dels altres és molt fàcil fer moltes coses. O dir que les faràs”, afegeix. Sobre la iniciativa del museu del tèxtil, el Lluís creu que només és “una manera de vendre el projecte i que soni millor” perquè recorda que “el museu del tèxtil també van dir que seria al Vapor Píssit”.