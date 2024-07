Milloraran l’accessibilitat a l’edifici de l’antiga Caixa Sabadell del carrer de Gràcia

El projecte per millorar l’accessibilitat de l’edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell al carrer de Gràcia, 17 (Centre) ha fet aquest dilluns un pas més. La Junta de Govern Local ha aprovat concedir una llicència d’obres majors per reformar l’accés a l’edifici, que incorporarà una rampa exterior i un ascensor a l’interior de l’immoble. L’edifici, inaugurat el 1916, no disposava d’aquests dos elements, que permetran adaptar-lo a les necessitats que puguin tenir les persones, especialment les que tenen mobilitat reduïda i, alhora, en qüestions logístiques. Aquestes millores es treballen des de fa més d’un any, però tractant-se d’un edifici protegit, els tràmits s’han allargat mesos fins a poder concedir la llicència d’obres.

El projecte ja el van presentar tant el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Manyosa, com el seu director, Joan Carles Sunyer, en roda de premsa el març de 2023. Aleshores, Manyosa ja va plantejar la importància de dur a terme aquesta intervenció “per deixar l’edifici en solfa per poder-lo llogar”. L’immoble està buit des que el setembre del 2019 –gairebé ja fa cinc anys– el BBVA en va marxar per traslladar-se al carrer de Sant Quirze.

No està totalment buit perquè es lloga per actes i activitats puntuals, públics i privats, i la voluntat dels seus propietaris, la Fundació, és llogar-lo perquè pugui tenir nous inquilins. I, especialment, perquè les rendes que s’obtindrien pel lloguer d’aquest emblemàtic edifici permetrien garantir els ingressos suficients per mantenir el patrimoni i les activitats de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.