Llogar l’edifici modernista i potenciar l’ús dels altres espais: els plans de la Fundació 1859 Caixa Sabadell per aquest any

La Fundació 1859 Caixa Sabadell ha presentat aquest dijous les línies mestres que l’estan guiant durant el 2023. Llogar l’edifici modernista continua sent la principal necessitat que té la fundació, que vol impulsar el lloguer de tots els seus espais per superar el sotrac econòmic que va comportar la marxa del BBVA de l’edifici del carrer de Gràcia. Enguany s’han hagut de replantejar algunes activitats i el funcionament dels Espais Cultura i Natura.

Els màxims responsables de la fundació són clars: “la situació actual no és òptima”, tal com ha dit el seu president, Josep Maria Manyosa, en roda de premsa a l’Espai Cultura. De cara a aquest any, el patronat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha acordat prendre una sèrie de mesures enfocades a millorar l’eficiència de l’organització, per contenir la despesa i tirar endavant a l’espera que arribi l’anhelat llogater que doni oxigen a les arques de la fundació. Tot i així, el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, assegura que “l’objectiu és buscar l’equilibri pressupostari, que s’hauria d’aconseguir el 2024-25, sense tenir en compte els possibles ingressos de l’edifici del carrer de Gràcia”.

Una de les actuacions que està més avançada és la millora de l’accessibilitat de l’edifici modernista del carrer de Gràcia. Principalment, es farà una rampa d’accés i s’instal·larà un ascensor. “Pensem que ben aviat podrem comencar les obres per deixar l’edifici en solfa per poder-lo llogar”, assegura Manyosa. El projecte està en tràmit.

Mà estesa

L’edifici modernista disposa d’uns 3.500 metres quadrats de superfície. Llogar-lo de forma permanent garantiria l’entrada de diners suficient per mantenir el patrimoni i les activitats de la fundació. Igualment, aquest any la fundació potenciarà el lloguer de tots els seus espais, per la qual cosa s’ha habilitat la pàgina web www.sabadellespais.cat per donar-los a conèixer. Es disposa del saló modernista, el pati Turull, auditoris, sales i aules polivalents, etc, a part dels jardinets, l’amfiteatre i la Masia de Can Deu i el seu entorn. Es vol potenciar el format híbrid que permeten els espais, perquè empreses, entitats i institucions puguin fer actes o formacions i complementar-los amb un càtering, per exemple.

Joan Carles Sunyer ha instat l’Ajuntament de Sabadell i la resta d’institucions a potenciar la col·laboració público-privada per ajudar la fundació, argumentant que té un paper clau en la conservació i difusió d’un patrimoni únic que, si bé és de la fundació -sense ànim de lucre-, reverteix en la societat i ofereix espais públics, com els jardinets o el bosc de Can Deu. Per exemple, s’ha valorat molt positivament que part de la Fira Sakura Matsuri es desenvolupi a les seves instal·lacions. Sunyer considera que aquest és un “exemple clar en què ens ajudem els uns als altres”.

Més d’1.380.000 usuaris

En els primers deu anys de vida de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, més d’un milió de persones (1.381.493) han gaudit de les més de 10.000 activitats que s’han realitzat.

Aquest any, però, hi haurà canvis. Es mantenen les activitats que són pròpies o singulars de la fundació, i es deixen de fer les que es poden trobar en altres llocs de la ciutat. Continuaran fent el Fresc Festival -del 25 de juny al 13 de juliol- i el programa pedagògic amb 45 tallers adreçats a les escoles, principalment. I no tindran continuïtat activitats com la Festa de la Primavera -sí la de tardor-, els tallers extraescolars o Mini Innova i el cinema d’animació. Un altre canvi és que l’Espai Cultura només obrirà quan hi hagi activitat, no de forma permanent com fins ara, i les visites al Museu de la vida al camp es faran de febrer a juny i d’octubre a novembre.