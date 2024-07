Ja es coneix el calendari de la Divisió d’Honor masculina i femenina de waterpolo. I els dos equips de l’Astralpool arrencaran enfrontant-se a rivals directes. Bones pedres de toc per començar la competició.

Per als de Quim Colet la lliga s’iniciarà el 5 d’octubre i el primer test serà davant el CN Barcelona, que va ser el rival dels sabadellencs a les semifinals de la darrera lliga, a Can Llong. Els partits davant l’Atlètic-Barceloneta seran a les jornades 8 i 19, primer a la Sant Sebastià i la tornada a Can Llong. La competició acabarà el 29 de març amb el derbi vallesà davant el CN Terrassa.

Pel que fa al femení, les de David Palma començaran la competició el 12 d’octubre a la piscina del CN Sant Andreu, actual campió de Copa i subcampió de lliga. La segona jornada també serà d’alt voltatge amb la visita del Mediterrani a Can Llong. Els duels davant el Mataró, vigent campió de la competició, seran a la jornada 10 a la Joan Serra i a la 21, la penúltima, a Sabadell. La lliga finalitzarà el 12 d’abril.