El vehicle elèctric guanya pes a Sabadell, però a un ritme lent

El nombre de matriculacions de vehicles a Sabadell va créixer un 4,58% el primer semestre del 2024 respecte al mateix període de l’any passat, segons dades del Gremi de Mobilitat de Sabadell. Concretament, de gener a juny es van matricular 2.537 vehicles, al voltant d’un miler més que els 2.426 dels mateixos mesos de l’any anterior. Aquest increment contrasta amb el descens de les matriculacions de turismes (-6,7%) i motos (-4%) registrades en el conjunt de Catalunya per la Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció (Fecavem), en el seu darrer informe publicat l’1 de juliol, en referència al mateix període de l’any. A Sabadell, el vehicle totalment elèctric representa menys de dues de cada deu matriculacions fetes, ja que el 87% de vehicles matriculats el primer semestre del 2024 eren de combustió, siguin dièsel o gasolina, inclosos en aquest punt els híbrids. A Sant Cugat, amb un nombre més alt de matriculacions d’elèctrics, 7 de cada 10 vehicles matriculats en aquest període eren de combustió, mentre que pràcticament tres de cada deu, elèctrics. En canvi, a Terrassa, el 92,6% de vehicles matriculats de gener a juny d’enguany van ser de combustió.

El vehicle elèctric continua agafant força, però a un ritme prou lent perquè els vehicles de combustió mantinguin el domini en les matriculacions. Tot i així, comparant semestres, entre el primer de 2021 i el del 2024, s’han triplicat les matriculacions dels vehicles elèctrics, passant de 39 a 123, amb una escalada continua al llarg d’aquests quatre anys, en els quals també s’han incorporat punts de recàrrega públics, si bé a Sabadell, per exemple, no hi ha un punt de recàrrega ultraràpida i els més propers estan a Sant Cugat. Aquest tipus d’infraestructures permeten recarregar 275 km d’autonomia d’un Tesla i altres vehicles compatibles amb CCS en 15 minuts.

Segons Fecavem les dades en l’àmbit català són “un indicador preocupant per a les empreses del sector”. La patronal subratlla dos elements en un moment, diu, que la mitjana d’edat d’accés al carnet de conduir creix i “cada cop s’adopten mesures més restrictives a l’ús del vehicle privat en zones urbanes”. Fecavem lamenta que, d’una banda, per primera vegada la mitjana d’edat del parc de vehicles ha superat els 14 anys a Catalunya. De l’altra, alerta que els objectius d’electrificació que marca la Unió Europea “no s’estan complint”. Fecavem reclama que hi hagi més col·laboració publicoprivada i es prenguin mesures per renovar la flota de vehicles. La darrera pròrroga del Pla Moves III d’incentius a la mobilitat eficient “és benvinguda, però no es contempla la seva transformació en un ajut directe i que l’ajuda fos efectiva en el mateix moment de la compra”. Malgrat aquesta situació, el sector ofereix “mà estesa” al pròxim govern de la Generalitat per abordar els diferents reptes descrits.

Pel que fa als cotxes, Mercedes s’endú la victòria. És la marca que ha matriculat més unitats (114) el primer semestre de l’any, amb especial protagonisme de les vendes a empreses. La segueixen Audi (64), Toyota (28) i Hyundai i Skoda empatades en quarta posició (20 unitats cadascuna).

Pendents de la ZBE

A Sabadell, la zona de baixes emissions que restringirà la circulació de vehicles està previst que entri en funcionament l’any que ve. Ja s’han instal·lat les càmeres de control i panells informatius. L’àmbit de restricció serà el delimitat per la carretera de Barcelona, la ronda de Ponent, la ronda de Zamenhof, el carrer de Vilarrúbias i la Gran Via. La ZBE entrarà en funcionament el gener, però no serà fins al mes de maig que se sancionarà els vehicles que no tinguin etiqueta ambiental i circulin per la zona en l’horari restringit, que serà de dilluns a divendres de 7 a 20 h.