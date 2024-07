Una trentena de persones s’han concentrat davant de la seu d’ERC a Sabadell, situada al carrer Latorre (Gran Via), per manifestar el seu rebuig contra el possible acord entre el PSC i ERC per convertir Salvador Illa en el pròxim president de la Generalitat. La concentració ha estat convocada per Sabadell per la Independència, la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La concentració ha tingut lloc aquest dimecres, dos dies després que apareguessin uns cartells a diferents punts de la ciutat contra el pacte sociorepublicà, en què es preguntaven: ‘Ens traireu per quatre cadires?’. Els concentrats portaven aquests i altres cartells en què avisaven a ERC amb un clar ‘Ni oblit ni perdó’. “Aquest pacte va en contra del Procés i del que lluitem des de fa anys”, afirma Jordi Folch, de l’ANC, que assegura que el PSC podria pactar amb el PP en lloc d’ERC i, si no, “anem a eleccions”.

L’ANC de Sabadell ha començat un seguit d’accions perquè els companys d’ERC “sentin amb les mateixes orelles el sentiment de la gent de peu pla”. Consideren que un pacte entre el PSC i ERC és un “greu error històric” contra el moviment independentista.

“Han d’abandonar les posicions tacticistes de mirada egoista“, defensen i demanen als republicans que “no es venguin per quatre engrunes” i esdevinguin “els lerrouxistes del segle XXI”. Si tiren endavant l’acord, avisen que “ni oblidaran ni perdonaran”. “Només amb la unitat independentista podem arribar a aconseguir la llibertat del nostre poble tan desfet per una maquinària de l’Estat”, defensen en contraposició.

Els Mossos d’Esquadra han realitzat un gran desplegament, amb tres furgons policials, per garantir que la concentració es realitzés de manera controlada i sense incidents.

Fotografies: David Chao