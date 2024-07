Uns Jocs Olímpics molt sabadellencs a París

Els Jocs Olímpics són la cita esportiva per excel·lència. El somni de qualsevol esportista d’elit és poder participar en unes. Aquest divendres se celebrarà la cerimònia d’inauguració de París 2024, i enguany, 21 esportistes amb vinculació sabadellenca competiran als Jocs. En total, vuit nascuts a la ciutat i tretze esportistes més del CN Sabadell seran a terres gal·les. La disciplina més representada, com acostuma a ser habitual, és el waterpolo, i especialment el femení, però enguany també hi haurà esportistes amb vinculació a la ciutat a handbol, natació i natació artísica.

Waterpolo femení

Maica Garcia, Judith Forca, Nona Pérez, Bea Ortiz, Paula Leiton i Laura Ester

Les sabadellenques Judith Forca i Maica Garcia, les seves companyes a l’Astralpool, Bea Ortiz, Laura Ester i Paula Leitón, i la jugadora del CN Sant Andreu, però nascuda a la ciutat, Nona Pérez, buscaran guanyar un or olímpic que ja van fregar el 2012 i el 2021. La selecció espanyola disputarà la fase de grups entre els dies 27 de juliol i 4 d’agost i s’enfrontarà a França, Estats Units, Grècia i Itàlia. Els quarts seran el 6 d’agost, les semifinals el 8 i la final el 10.

Waterpolo masculí

Sergi Cabanas i Edu Lorrio

Després que la representació a l’Europeu i el Mundial d’aquest any fos més nombrosa, a París hi seran el sabadellenc Sergi Cabanas i el capità de l’Astralpool, Edu Lorrio. La selecció espanyola és una de les grans candidates a l’or i en el cicle olímpic no ha baixat del podi en cap competició. El combinat estatal disputarà la fase de grups del 28 de juliol al 5 d’agost davant Austràlia, Hongria, Sèrbia, Japó i França. Els quarts seran el 7 d’agost, les semifinals el 9 i la final el dia 11.

Waterpolo internacional

Van der Sloot, Maartje Keuning, Sofia Giustini i Stefan Vidovic

També seran a París defensant els colors dels seus països diversos jugadors de l’Astralpool. Van der Sloot i Maartje Keuning lluitaran per l’or amb els Països Baixos, vigents campions d’Europa, mentre que Sofia Giustini (Itàlia) i Stefan Vidovic (Montenegro) buscaran fer un bon paper i arribar el més lluny possible, tot i que no es troben entre els grans candidats. Les dates de competició seran les mateixes que les de la selecció espanyola.

Natació

De Celis, Carles Coll, Ferran Julià i Ainhoa Campabadal

Els nedador del CN Sabadell, Sergio de Celis competirà al 100 lliure individual (30 de juliol) i en el 4×100 estils i lliure (27 de juliol i 3 d’agost), el seu company Carles Coll ho farà en el 4×100 estils (3 d’agost) i Ferran Julià en el 4×200 lliure (30 de juliol). La sabadellenca del CN Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, també nedarà en els relleus: al 4×200 lliure (1 d’agost). Les opcions de medalla són remotes en tots els casos.

Natació internacional

Stefanía Gómez

La quarta nedadora del CN Sabadell a París serà la colombiana, Stefanía Gómez, que també viurà la major cita de l’esport internacional després que la World Aquàtics assignés una plaça per universalitat al seu país. Gómez nedarà en una prova individual: els 100 braça el 29 de juliol.

Natació Artística

Txell Ferré

Amb només 17 anys, Txell Ferré es convertirà en la primera nedadora artística formada al CN Sabadell que participi en uns Jocs. La manresana ha estat una de les vuit escollides per a la cita a París. El nou format de competició per equips i el canvi en la puntuació fa que la incògnita pel que fa a les medalles sigui màxima. Tot i això, els Estats Units o la Xina parteixen com a grans candidates. Ferré nedarà les tres rutines de la classificació per equips: la tècnica, la lliure i l’acrobàtica, els dies 5, 6 i 7 d’agost, respectivament.

Handbol

Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández

Per primera vegada una selecció de sec tindrà tres esportistes sabadellencs en els Jocs. Aleix Gómez es troba consolidat a l’elit de l’handbol internacional mentre que Ian Tarrafeta i Dani Fernández s’han convertit en habituals a les convocatòries del combinat estatal. Els ‘Hispanos’ arriben a París amb ganes de deixar enrere la mala actuació de l’Europeu i tornar a situar-se al màxim nivell de l’handbol. La fase de grups la disputaran del 27 de juliol al 4 d’agost contra Eslovènia, Suècia, Japó, Alemanya i Croàcia. Els quarts es disputaran el 7 d’agost, les semifinals el 9 i la final l’11.

Altres

Marta Cabanas, José Antonio ‘Casti’, Salguero i els futurs jugadors de l’Astralpool

Tot i que no competiran, també seran als Jocs l’àrbitra sabadellenca Marta Cabanas i l’entrenador de natació del CN Sabadell, José Antonio ‘Casti’. Sí que lluitaran per les medalles tot i que la seva vinculació amb Sabadell començarà al setembre alguns jugadors que ja han confirmat que jugaran a l’Astralpool la pròxima temporada: Van de Kraats, Laura Aarts (Països Baixos), Rita Keszthelyi (Hongria), Alex Bowen (Estats Units) i Vincenzo Renzuto (Itàlia). I també estarà a París el sabadellenc Oscar Salguero per a competir en els seus tercers Jocs Paralímpics. Per a Salguero la competició arrencarà el 29 d’agost.