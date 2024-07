Judith Forca: “Tenim molt clar que podem guanyar i només pensen a lluitar per l’or”

Una de les millors jugadores de waterpolo de l’última dècada és sense cap mena de dubte Judith Forca. La sabadellenca va guanyar la seva primera Champions abans de complir els quinze anys i s’ha convertit en una autència referent del seu esport. Forca ha aixecat més d’una trentena de títols nacionals amb l’Astralpool i set Copes d’Europa. Amb la selecció, a París viurà els seus tercers Jocs, a Rio la selecció va acabar en cinquè lloc i a Tòquio va aconseguir la plata. La sabadellenca també s’ha proclamat campiona d’Europa en dues ocasions i subcampiona del món en tres amb el combinat estatal. A més, acumula diversos reconeixements individuals com el de millor waterpolista d’Europa del 2023 o el guardó a millor esportista sabadellenca de l’any que va guanyar a la gala celebrada aquest 2024.

Quina valoració fas d’aquesta temporada que ha tingut un regust final una mica agredolç?

Crec que ha estat un bon any. Hem tingut una temporada molt exigent perquè tenir un Mundial i un Europeu en any olímpic et fa estar voltant d’un lloc a un altre constantment i ho hem notat sobretot al tram final. Sí que en aquest sentit, la Champions i les dues Supercopes fan que sigui una bona temporada i estem contentes, però també ens queda aquesta espineta del final de la lliga que va ser una mica trist. Ara ens queda seguir entrenant i treballant per tornar a guanyar.

Què li va passar a l’equip a partir de l’últim quart de la final de Copa de la Reina?

És un cúmul de moltes coses. Portàvem molts mesos a un nivell d’exigència física i mental enorme. Nosaltres tenim la majoria de jugadores en dinàmica de selecció i ho vam notar, a l’intentar aguantar aquest nivell tan alt durant tant temps.

Ho comentaves ara, ha estat una temporada molt exigent a nivell físic pel nombre de competicions de seleccions i de clubs. En el teu cas vas acabar molt condicionada per problemes a l’esquena. Com et trobes ara?

Quan vaig tornar del Mundial no podia entrenar amb normalitat, se m’adormia la cama esquerra de la lesió de l’esquena i vaig haver de parar fins al tram final de la lliga. Sí que vaig jugar, però portava tres mesos sense entrenar. Ara estic millor. Durant la preparació dels Jocs vaig començar entrenant a poc a poc i cada dia una mica més i la veritat que ara em trobo molt bé.

La temporada que ve el Club incorpora la Simone Van de Kraats. Coincidireu a l’equip potser les dues millors esquerranes del món. Com creus que us podeu complementar?

Jo crec que és molt bo que arribi una altra esquerrana al Club. És una jugadora de gran nivell i ens donarà molt. Fa anys que només estic jo a l’equip, però crec que amb aquesta incorporació ens podrem compaginar molt bé a les posicions d’1 i 2. És una bona aposta i segur que ens anirà molt bé.

Precisament aquesta incorporació és una mostra clara que l’objectiu ha de ser recuperar el tron nacional.

Sí, està clar. L’objectiu ha de ser guanyar tots els títols. Hem fet bons fitxatges i quan comencem a entrenar totes juntes anirà molt bé i treballarem de valent per poder estar el més amunt possible a totes les competicions.

També aquest 2024 vas rebre el reconeixement de la ciutat. Vas ser escollida millor esportista de Sabadell a la Festa de l’Esport. Què va suposar per tu aquest guardó?

Per mi rebre un premi a la meva ciutat és un orgull. És un reconeixement a tot el temps que porto entrenant i jugant i el sacrifici que he fet en aquest temps. Estic molt contenta perquè es valori el que fem i de portar el nom de Sabadell per tot arreu.

Ara, els Jocs. Com veus l’equip?

La veritat és que ha estat una preparació molt dura, de les més dures que recordo. Però estem molt contentes perquè tenim clar l’objectiu i estem amb moltes ganes que arribi la competició. Tenim un grup amb diverses jugadores joves i es nota la il·lusió, tant en les que debuten com en les que portem més temps. Els Jocs sempre són molt especials i et fa valorar tot molt més.

L’or olímpic és pràcticament l’únic que et falta per guanyar. Suposo que les ganes d’aconseguir-lo a París són màximes.

Doncs sí. Tinc a la ment anar a guanyar l’or i crec que és la mentalitat de tot l’equip. És una oportunitat que potser fa vuit anys no era tan clara i ara la veiem molt real.

En aquest sentit, la plata i el bronze a l’Europeu i el Mundial us han servit com a reforç a la confiança?

Sí, el que deia, fa temps que estem fent les coses bé, entrenant molt dur i treballant per estar el més amunt possible. Aquest any hem entrenat a una intensitat molt alta i volem anar a totes.

A la fase de grups jugareu contra Itàlia, Grècia i els Estats Units. Poden ser bons testos per veure com us trobeu abans de les eliminatòries?

En uns Jocs hi ha un nivell molt alt i des de l’inici tots els partits són difícils tant als grups com als encreuaments. França també ens posarà problemes i seran partits macos de veure i de jugar.

Tirant la vista enrere, vas formar part de la plata de Tòquio, on a la final es va veure que els Estats Units estaven bastant per sobre. Ara les diferències entre candidates són mínimes. Notes en l’ambient aquesta sensació que ha de ser la bona?

Sí, són uns Jocs que fan molta il·lusió a les grans i a les petites. Per a algunes seran els últims i d’altres s’estrenen, però totes sabem que pot ser una oportunitat única. Tenim molt clar que podem guanyar i només pensen a lluitar per l’or. És un any en què realment podem donar el cop.