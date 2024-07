El Claustre del Monestir de Sant Cugat, en restauració

El Monestir de Sant Cugat, en reparació. L’Ajuntament restaura el pedrís romànic del Claustre del Monestir per frenar el seu deteriorament i promoure la seva conservació, una nova intervenció per a la conservació d’aquest edifici, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Es tracta de la restauració del pedrís romànic del Claustre amb l’objectiu de frenar el seu deteriorament i vetllar per la seva conservació futura. Els treballs, realitzats entre els mesos de juny i juliol, i que finalitzaran properament, han consistit en la neteja de les superfícies, la consolidació de materials, el tractament biocida, el dessalatge puntual, el rejuntat i tancament d’esquerdes i fissures o bisellat.

La intervenció s’ha realitzat sota la direcció dels serveis tècnics municipals, el Servei de Patrimoni Històric i Museu i del Servei d’Obres i Projectes. L’empresa encarregada d’executar les obres ha estat RECOP Restauracions Arquitectòniques SL amb un cost d’uns 30.000, que compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d’una subvenció.