Operació sortida o dia laborable, veure l’AP-7 col·lapsada s’ha convertit en una estampa habitual. Els sabadellencs i vallesans destinem ara més hores al volant que l’any 2021: des de l’alliberament dels peatges, a l’AP-7 al seu pas pel Vallès es produeixen un 250% més de retencions com a causa directa de l’elevada pressió de vehicles, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).

“És matemàtic: ara trigo de mitjana 40 minuts més a arribar de Sabadell al Vendrell per l’AP-7”, exposa en Jaume Prieto. També en direcció Girona l’autopista s’ha vist afectada per l’increment de cotxes. “He de planificar molt els meus viatges per a quedar-me aturat el menor temps possible”, exposa Robert Hallebek. “És molt habitual veure cotxes que han patit una avaria o una topada”, afegeix.

I és que l’increment de cotxes a l’autopista no només dificulta el trànsit per se, sinó que també propicia els accidents –tot i que menys greus– i les avaries: les retencions causades estrictament per topades han crescut un 137% des del 2021 i, per sinistres, un 131%.

L’increment de la circulació de vehicles a l’AP-7 els darrers anys ha estat causada, principalment, per l’increment de cotxes i camions a la via, que ha causat el 65,5% de les retencions. Els accidents n’han causat un 27% i, les avaries, un 7,5%. El primer quadrimestre del 2024, 783.474 vehicles han patit una hora de demora en l’AP-7 al seu pas pels Vallesos.

Una xarxa “al límit”

“Hi ha trams a l’AP-7 que són un veritable coll d’ampolla i s’hi genera un gran col·lapse”, exposa Jaume Llop, president del Gremi de Mobilitat. De fet, l’AP-7 està al límit: el director del Servei Català de Trànsit (SCT) Ramon Lamiel, alertat que la xarxa viària està “al límit” de la seva capacitat i considera que cal millorar la connectivitat per esponjar la circulació i combatre la sinistralitat. “Si creiem que havíem tocat sostre amb l’alliberament dels peatges, s’ha comprovat que no és així, encara hi ha més mobilitat”, exposa Lamiel.

I és que a l’AP-7 creix constantment en volum de vehicles: en només un any, s’ha incrementat un 7% el volum de cotxes totals i un 6,5% el de vehicles pesants. Però és que ja el primer any sense peatges el trànsit va augmentar un 40% a la principal artèria viària de Catalunya. “Entren per la Jonquera 11.000 camions cada dia i en surten 11.000. Hem de sumar trànsit pesat i el turisme. És insostenible”, exposa Pere Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.

L’elevada presència de transports pesants complica encara més la circulació, ja que quan hi ha tanta densitat “un vehicle pesant representa l’equivalent a dotze cotxes”, diu Lamiel. I l’afectació a la carretera s’acaba de traslladar a la realitat vallesana, també a les empreses: “Els polígons industrials del Vallès es veuen desbordats, no poden rebre degudament les mercaderies, i això afecta la competitivitat i rendibilitat de les empreses”, afegeix, mentre reclama que es desencalli la B-40.