Cotxes estacionats durant anys als carrers de Sabadell

La història del Citroën que va estar tres anys estacionat a la Creu de Barberà va portar una allau de comentaris a xarxes socials on usuaris indicaven llocs de Sabadell on també hi ha cotxes abandonats des de fa anys.

Alguns dels veïns de les zones afectades opinen que és un problema que s’ha de solucionar. “Al barri n’hi ha pràcticament en cada carrer. Al final, estan traient un lloc d’aparcament a un veí i ningú fa res. Fent una volta per la zona en trobes, com a mínim, mitja desena”, afirma la Pepi, veïna de Campoamor. I en la mateixa línia, el Josep explica que “l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa perquè quan passa al Centre ho solucionen ràpidament, però a nosaltres ens tenen abandonats”, diu el veí de la Creu de Barberà.

En aquest article us mostrem alguns dels vehicles, en diferents barris de la ciutat, que fa temps que no es mouen del lloc. Trobem des de cotxes amb la ITV del 2020 fins a carrers on n’hi ha tres de seguits en estat de degradació des de fa anys.

El primer, un Opel Vectra de color lila amb la ITV del 2023. El vehicle es troba estacionat al carrer dels Ajustadors amb el dels Aprenents, a Campoamor, i el seu estat és d’abandonament total. Un dels retrovisors està trencat i tota la zona del capó es troba plena de femta de colom i brutícia de portar molt temps al mateix lloc.

Molt a prop, al carrer dels Torners, en trobem dos d’estacionats de forma consecutiva ocupant una zona d’aparcament. Un Renault Clio blau amb la ITV del 2021 i amb signes clars de falta de moviment en molt de temps.

I també un Nissan Almera gris amb mostres evidents d’haver rebut cops a la part del darrere i a un dels laterals, a més de tenir el retrovisor dret trencat. En el cas d’aquest vehicle, la ITV és de l’any 2022.

En una zona pròxima, al carrer de Girona, hi ha una particularitat curiosa i és que podem trobar tres cotxes abandonats i en un estat molt evident de deteriorament seguits. Es tracta d’un Audi A4 vermell amb la ITV del 2023 i un rastre de polseguera recobrint el vehicle.

Un Seat Ibiza negre amb la ITV del 2022 i un aspecte similar a l’Audi. I també un Ssang Yong Actyon negre, també amb ITV del 2022 i amb la mateixa polseguera i pol·len dels arbres, però amb l’afegit de la femta de colom al parabrisa.

Baixant una mica més, al carrer de Fra Juníper i Serra, situat a la Creu de Barberà, trobem un vehicle que porta, com a mínim, quatre anys estacionat en el lloc. Es tracta d’un Fiat Bravo negre que té el vidre davanter completament brut, sense cap mena de visió a l’interior del cotxe. La ITV que capitaneja el parabrisa data del 2020.

I pujant cap al carrer de Sant Ramon de Penyafort, prop de Gràcia, trobem un Renault Megane verd que fa dos anys que està estacionat en el lloc, sense etiqueta de la ITV. L’estat, malgrat que no té mostres evidents de l’abandonament, sí que denota que porta temps immòbil: recobert de pols i amb signes de deteriorament.

