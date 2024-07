Es troben uns mil vehicles abandonats cada any a Sabadell

L’any passat es van obrir a Sabadell un total de 927 expedients nous per vehicles abandonats a la via pública, segons les xifres proporcionades per la Policia Municipal de Sabadell. Un tema que, precisament, és més que mai a l’ordre del dia. Fa dos anys es van localitzar 857 vehicles nous; i fa tres, 1287. Per tant, pels carrers, avingudes, places, solars i pàrquings de Sabadell hi ha ara mateix milers de vehicles estacionats en règim d’abandonament. La situació, alertada per molts veïns, pot denunciar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell –Petició de retirada de vehicles abandonats a la via pública– o bé presencialment a les oficines de Can Marcet o de Sabadell Atenció Ciutadana.

Segons els últims registres de la memòria policial, la grua municipal va endur-se en un any 178 vehicles abandonats a la via pública. Al dipòsit municipal en van ingressar 328, si hi sumem també la xifra de renúncies. El 2021 va ser l’any quan es va registrar més activitat de la grua municipal per retirar vehicles abandonats; se’n va retirar 407 –però també va ser l’any quan es van comptabilitzar més expedients nous–.

Un procés complicat a nivell burocràtic

Fonts de l’Ajuntament apunten que el nombre de vehicles retirats ha anat in crescendo en els últims anys. Tanmateix, exposen que és un procés complicat a nivell burocràtic. El consistori ha de posar-se en contacte amb la persona propietària del vehicle i esbrinar si està empadronada a Sabadell. En cas de no trobar-lo, l’Ajuntament està obligat a fer una publicació en un diari oficial. La normativa estableix que la retirada d’un vehicle és procedent quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle hagi estat immobilitzat o retirat de la via pública, quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o quan manquin les plaques de les matrícules.

En aquells vehicles que, fins i tot tenint signes d‘abandonament, mantinguin la placa de la matrícula o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del seu titular, es requerirà en el termini de quinze dies que retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertiment que, en cas contrari, es procedirà al seu tractament com residu sòlid urbà.

4.500 vehicles retirats en un any, en total

Si ens fixem en el total d’actuacions fetes per la grua municipal en un any, la xifra de vehicle retirats augmenta a 4.506 a Sabadell. Un 56% de les vegades que la grua es mobilitza acaben amb un vehicle retirat. Les reiterades per infracció –2.825– són les més freqüents; seguides de les immobilitzacions –418–. De fet, les actuacions per vehicles abandonats no arriben ni al 10%.

Un dels compromisos de la Policia Municipal és gestionar amb celeritat la retirada de vehicles abandonats que representin un perill per a la seguretat del trànsit. I segons la memòria policial, en el 90% dels casos, els agents retiren els vehicles abandonats considerats perillosos abans de les dues hores d’haver rebut l’avís.