Bona estrena per als sabadellencs als Jocs

L’estrena dels Jocs Olímpics ha estat pràcticament immillorable per als sabadellencs i esportistes del Club Natació presents. Els dos primers dies de competició ja han permès veure en acció els equips d’handbol i waterpolo i també ens han deixat la primera prova de Sergio de Celis en els relleus. Precisament el resultat del balear va ser el més agredolç de l’inici de competició. El relleu espanyol del 4×100 lliure es va quedar a únicament quatre centèsimes de la final. No obstant això, van aconseguir un bon novè lloc i el rècord d’Espanya en la disciplina.

No sortim de la piscina per explicar la bona estrena dels dos equips espanyols de waterpolo. El femení va golejar les amfitriones per 15-6. Les franceses no van tenir opció en cap moment i les jugadores de l’Astralpool van col·laborar amb quatre gols: dos de Bea Ortiz, un de Maica Garcia i un de Paula Leitón. Al tram final del partit va tenir minuts Laura Ester.

El masculí també va vèncer, però amb menys marge davant la selecció australiana (9-5). Sergi Cabanas va disputar 13 minuts i Edu Lorrio va ser sota pals a l’últim quart de partit. A la resta de seleccions, els Països Baixos de Van der Sloot i Maartje Keuning es va imposar a Hongria (10-8) amb un gol de cadascuna i la Montenegro d’Stefan Vidovic va caure contra Croàcia (11-8) amb un gol del jugador de l’Astralpool. Faltarà per debutar Sofia Gisutini amb Itàlia.

Pel que fa a l’handbol, els ‘Hispanos’ van aconseguir un bon triomf amb remuntada inclosa davant Eslovènia (25-22) amb una participació decisiva dels sabadellencs. Gairebé la meitat dels gols van portar el segell de la ciutat, en total dotze: set gols d’Aleix Gómez, quatre de Dani Fernández i un d’Ian Tarrafeta.