Òpera a Catalunya cedeix el relleu a Corea del Sud

És possible que a Corea del Sud hi hagi algú maleint els ossos dels sabadellencs. La Fundació Òpera a Catalunya ha estat aquest any la convidada d’honor del prestigiós festival de l’illa de Saaremaa. La companyia de Sabadell ha deixat el llistó altíssim i un segell propi de qualitat després de configurar-ne tota la programació amb cinc espectacles. Per a l’asiàtica Daegu Opera House, convidada a la pròxima edició, no serà fàcil treure el públic de la butxaca catalana i ficar-se’l a la seva. La gran sala annexa al castell de Kuressaare ha quedat plena totes les funcions, en total prop de 12.000 espectadors. Tindrà feia.

Òpera Catalunya va acomiadar-se amb una gala lírica de composicions catalanes i espanyoles que va fer aixecar tot el públic, també el primer ministre d’Estònia, Kristen Michal, aficionat a la lírica que, segons comentava, no s’ha perdut cap edició del festival de Saaremaa en els últims 16 anys. “Aquí és on els artistes top, els apassionats amants la música i la naturalesa fascinant s’uneixen per crear un moment inoblidable”, deia la ministra de cultura del país, Heidy Purga.

Ja havien representat Tosca i Manon Lescaut, de Puccini; Carmen, de Bizet, amb el Ballet Flamenc de Barcelona; i Il Trovatore, de Verdi. La gala lírica va servir per fer pujar a l’escenari els músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès, que va acompanyar el Cor d’Amics de Sabadell i els solistes de la casa Maribel Ortega, Laura Vila, Gustavo Porta, Jorge Juan Morata, Carlos Daza i Jeroboám Tejera. S’hi va sumar la soprano estoniana Mirjam Mesak, que el 2009 va participar a Eurovisió. La lírica catalana i espanyola, amb sarsueles i sardanes, es devia rebre amb la mateixa excitació que el primer pa amb tomàquet o tapa que et serveixen com a turista. En aquest cas, lírica a domicili.