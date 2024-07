FOTOS | Primer dia d’obres a la Rambla de Sabadell

L’últim dilluns del mes de juliol ha arrencat amb els cartells i tanques senyalitzant les afectacions per obres a la Rambla de Sabadell. Els treballs han començat a primera hora, tallant el trànsit en l’indret, i s’espera que s’allarguin durant tota aquesta setmana.

L’asfaltatge es farà de nord a sud i també afecten carrers que van a parar a la Rambla. Els veïns que passejaven a primera hora aquest dilluns observaven l’escena amb l’esperança que es compleixin el termini i que no hi hagi entrebancs per recuperar la normalitat aviat.

Fotos David Chao: