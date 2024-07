Talls a la Rambla de Sabadell per asfaltatge: quan es farà i com t’afectarà?

Obres a la Rambla de Sabadell aquesta setmana. L’Ajuntament renovarà l’asfalt de l’eix comercial, des del límit amb plaça de Doctor Robert fins a la Gran Via, tal com va avançar el Diari. Es tracta d’una actuació necessària des de fa temps i reclamada tant per veïns com pels comerços del Centre. Avui, fent un passeig, es pot veure el desgast de la calçada a simple vista.

En la presentació de l’asfaltatge, el tinent d’alcaldessa Lluís Matas va destacar la importància de l’actuació a la Rambla, “un dels eixos que reben més veïns i visitants de la ciutat“, i va assegurar que dona continuïtat a la reforma del passeig de la plaça Major. Així mateix, el regidor va avançar que es preveuen una sèrie de millores en la jardineria i la senyalítica de l’eix central, especialment pensat per als caps de setmana.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, emmarca la remodelació de la Rambla dins del projecte de mandat per millorar l’espai públic. El pla està valorat en pràcticament 100 milions d’euros fins al 2027, que inclou asfaltatge, millora de voreres, parcs i places, jocs infantils i altres projectes de magnitud com la reforma de l’Eix Macià.

“Renovarem 122.000 m2 d’asfaltatge en carrers grans i petits de la ciutat“, va exposar l’alcaldessa, que remarca que les actuacions es faran en diferents punts de la ciutat per evitar “diferències” i “cohesionar” els barris de Sabadell. En la presentació també hi ha assistit la tinenta d’alcaldessa d’Espai Públic, Mar Molina.

Quan es faran les obres?

Les obres s’iniciaran el 29 de juliol i està previst que durin una setmana. Es faran de nord a sud, segons ha explicat Farrés. L’Ajuntament no descarta que els treballs es puguin allargar si es produeix alguna onada de calor o pluges.

Es podrà caminar per la Rambla?

Sí. Els vianants podran caminar per les voreres de la Rambla, com ho fan habitualment, i podran accedir als comerços. També és el cas dels veïns, que podran entrar a casa a peu amb normalitat.

I passar-hi en cotxe?

No. La Rambla quedarà tallada al trànsit, el que afectarà tant els cotxes com al trànsit de mercaderies. S’evitarà l’accés de vehicles en els carrers transversals. El Gremi d’Hostaleria i l’Associació Comerç Centre, que han estat notificats, han elaborat itineraris alternatius perquè arribin els productes als negocis de l’eix comercial.

Les places de zona blava dels carrers de Sant Oleguer i Narcís Giralt, així com l’espai del passeig del Racó del Campanar, s’habilitaran com a zones de càrrega i descàrrega temporals.

Es podrà aparcar?

Els operaris només permetran l’accés de vehicles als guals. Pel que fa a l’aparcament de la plaça de l’Imperial, l’entrada i sortida de vehicles es farà des del carrer de Sant Oleguer.

Per on passarà el bus?

La circulació d’autobusos de TUS quedarà afectada, realitzant un itinerari similar al de dissabtes, és a dir, les parades de Rambla i del Passeig de la Plaça Major no estaran en servei durant tota la setmana i es farà un recorregut alternatiu per Gran Via. Afecta l’L1, l’L2, l’L3 i l’L7.

7,5 milions d’euros en voreres i alfaltatge fins al 2025

L’Ajuntament farà actuacions de millora de les calçades i voreres a 38 carrers enguany, com a part del programa Els Diners als Carrers, una de les línies mestres del segon mandat de Farrés, en què hi haurà menys grans inversions i més actuacions quirúrgiques. En total, es preveu una inversió de 7,5 milions d’euros fins al 2025.

L’any que ve es renovaran algunes vies emblemàtiques i amb un trànsit intens com la Via Massagué, la Via Aurèlia, Vilarrúbias, les carreteres de Prats i de Molins de Rei, i la plaça d’Espanya.

