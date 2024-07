Quan entrarà en vigor la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i Manresa?

La mobilitat viària entre el Vallès Occidental i el Bages experimentarà a la tardor un canvi important per als milers de conductors que fan el trajecte entre ambdues comarques. El consell executiu ha aprovat aquest dimarts les modificacions de la concessió de al C-16 per permetre la gratuïtat dels peatges per als trajectes de mobilitat obligada entre Terrassa i Manresa. Una decisió que afectarà també veïns de Sabadell i altres municipis vallesans que hagin de passar per aquesta via. De la mateixa manera, l’eliminació entre setmana del peatge també s’estén a la C-32, en el tram entre Sitges i el Vendrell.

La mesura entrarà en vigor a partir del 4 de novembre, per a viatges d’anada i tornada el mateix dia, de dilluns a divendres no festius. Els conductors s’hauran de registrar prèviament i utiltizar un sistema de pagament dinàmic (Via-T o l’app gratuïta Satelise). En el cas de les motocicletes, com que cal un procés d’adaptació tecnològic, la gratuïtat es començarà a aplicar a partir del 16 de novembre.

La gratuïtat d’aquest tram va ser anunciada el passat mes de març per la consellera de Territori, Ester Capella. L’objectiu, tal com ha expressat el departament, és optimitzar les vies d’alta capacitat i descongestionar-ne d’altres, millorant així la seguretat.

Quan podré registrar-me i com?

La gratuïtat a la C-16 s’aplicarà al tram entre Terrassa i Manresa (barreres troncal i lateral de Sant Vicenç de Castellet) als conductors que es registrin. El sistema de registre estarà operatiu a principis d’octubre al web d’Autema.

Així mateix, s’homogeneïtzen la resta de descomptes en dia laborable (de dilluns a divendres no festius) amb una bonificació del 40,47% al tram Manresa-Terrassa per als trajectes en hora punta de 6.30 h a 10.30 h i de 17 h a 21 h, per a totes les categories tarifàries, amb pagament dinàmic.