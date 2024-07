El CE Mercantil es posa en marxa en una nova temporada històrica

El CE Mercantil va arrencar la pretemporada la setmana passada amb entrenador “nou” i una plantilla totalment renovada per al seu segon any a la Divisió d’Honor Juvenil. L’equip blaugrana va fer una temporada excel·lent, sense tocar la zona de perill en tota la lliga i assolint la permanència amb diverses jornades de marge. Un dels artífexs dels èxits de les últimes temporades ha estat Óscar Tutó, segon entrenador de Marc ‘Xala’ i Carlos López, que aquest any fa una passa endavant per agafar les regnes de la banqueta mercantilista.

“En el dia a dia estic vivint aquest canvi de rol amb total tranquil·litat. La feina a fer continua sent la mateixa i em sento molt afortunat de l’oportunitat. El cos tècnic continua pràcticament sencer, que també és fonamental”, explica. Sobre les primeres sensacions, admet que “han estat molt bones” i que tots “estem amb moltes ganes i entrenant amb una gran intensitat”. A més, Tutó reconeix que “després d’una temporada històrica, aquest any tots tenim la sensació que, si va ser possible, ho podem tornar a intentar”.

“Lluitar cada pilota no es negocia”

Precisament aquesta etapa de grans resultats al juvenil ha vingut molt marcada per una filosofia que amb el canvi a la banqueta no es perdrà. “Donar el 100% i lluitar cada pilota com si fos l’última és una cosa que no podem negociar. Nosaltres no tenim una altra manera de competir. La nostra intenció és que aquest ADN es vegi reflectit des del primer partit”, apunta el tècnic.

Pel que fa als objectius classificatoris, però, prefereixen ser prudents i anar pas a pas: “l’objectiu és gaudir del dia a dia i, en aquest camí, fer-ho el millor possible sobre la gespa competint tots els partits”. Això sí, com acostuma a ser habitual en equips juvenils, la plantilla serà pràcticament nova. “Continuen el Quim, l’Uriel, l’Iker i el David i també pugen diversos jugadors del B que ja havien estat entrenant amb nosaltres l’any passat. La resta són incorporacions”.

Pretemporada de nivell

La pretemporada ja serà una bona manera de veure com es troba l’equip i és que els d’Óscar Tutó jugaran contra el Nàstic Manresa (s’estrenen aquest dimecres), el Girona, l’Espanyol, el Cornellà, el Badalona, Nàstic de Tarragona i Damm. “Menys contra el Barça ja haurem jugat contra tots els catalans de la categoria. En aquests partits a nosaltres no ens obsessiona el resultat perquè l’important és anar fent la feina a poc a poc, però sí que jugar contra els millors equips ens ajuda a créixer”.