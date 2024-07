La neteja, principal preocupació a Sabadell

La neteja dels carrersés el principal problema de Sabadell, segons el Dibaròmetre, una enquesta elaborada per la Diputació de Barcelona. Si bé l’any passat el que més amoïnava els sabadellencs era la seguretat ciutadana, ara ho és que els carrers i places de la nostra ciutat estiguin nets, una preocupació que creix dos punts percentuals i desbanca la preocupació per la seguretat als carrers.

Ara, l’11,4% de les persones enquestades considera que la neteja és el problema més greu a Sabadell, un percentatge per sobre que a la resta del Vallès Occidental (11,2%) i els grans municipis de Barcelona (10,8%). I un 10,7% apunta que ho és la seguretat ciutadana, molt per sota de la mitjana vallesana (17,7%). Entre d’altres preocupacions es troben els impostos (9,2%), una preocupació que creix significativament respecte a l’any passat; l’accés a l’habitatge (7,2%), el manteniment dels carrers (7%) i el trànsit (6,7%).

La majoria de les queixes de neteja amb les que treballa el síndic de greuges, Josep Escartin, estan vinculades a l’estat o la ubicació dels contenidors d’escombraies: “Hi ha queixes de la brutícia dels contenidors, o de l’incivisme de la gent”, assegura. I són força recurrents. No ho són tant les queixes per la brutícia al carrer.

Malgrat que l’Ajuntament ja ha pres mesures, l’enquesta de la Diputació de Barcelona reflecteix que continua sent una preocupació als barris de la ciutat. I és que, fa un parell d’anys, Sabadell va començar a perseguir a cop de sanció els incívics que deixen les escombraries al carrer, amb multes d’entre 400 i 4.000 euros.

Però, segons les darreres dades, hi ha uns 5.200 contenidors repartits en 1.200 estacions diferents de la nostra ciutat, i no és fàcil enxampar els incívics in fraganti. L’any 2023, es va reforçar la neteja, amb un milió d’euros addicional. També la Policia Municipal està ara més a sobre que els propietaris de gossos recullin les deposicions dels animals.

De fet, segons un sondeig en línia elaborat pel Diari de Sabadell fa uns mesos, s’apuntava que les actituds vinculades a l’incivisme (56,7%) irrompien com la gran preocupació dels sabadellencs. Aspectes com la brutícia (22,1%), els pixats i excrements (20,4%), eren els més assenyalats per part dels lectors com a assignatures pendents als nostres carrers.

Similar a altres ciutats

La situació és similar si ho comparem amb altres grans ciutats de Barcelona. Només la preocupació a Terrassa està per sota de la de Sabadell. Si analitzem les preocupacions dels sabadellencs respecte a la dels veïns de Terrassa, veiem que la neteja és el segon problema del municipi per als egarencs (11%), per darrere de la seguretat ciutadana (24,9%).

També a l’Hospitalet preocupa més la delinqüència (32,6%) que la brutícia als carrers (12,7%), tot i que aquest aspecte supera la percepció de brutícia dels sabadellencs. O a Badalona, on el 15,6% dels veïns creuen que la neteja és una de les seves preocupacions.