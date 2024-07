L’antic LeFive diu adeu als camps de futbol i redobla l’aposta pel pàdel

L’antic LeFive -encara conegut així per molts sabadellencs-, fins ara Indoor Club Vallès, ha canviat de propietat recentment. Els nous inversos han comprat les instal·lacions, al polígon del sud-oest, amb l’objectiu de transformar l’espai, redoblant l’aposta pel pàdel.

Així, en les pròximes setmanes es durà a terme una reforma a l’interior de la nau, que ja ha dit adeu als tres camps de futbol que hi havia. A canvi, el lloc -rebatejat com a X7 Indoor Pádel Sabadell Sur– guanyarà set pistes de pàdel, passant de les vuit actuals fins a les quinze.

Una referència del pàdel a casa nostra

Els nous socis, de l’empresa CPO Sports Barcelona, destaquen que el repte és convertir l’espai en una referència d’aquest esport emergent. De fet, està previst que una de les pistes, la central, tingui més metres de sortida per les portes, de manera que es puguin fer competicions federades. De la mateixa manera, hi haurà una graderia lateral, s’instal·larà un sistema de climatització nou i es faran obres també en l’espai de restauració de les instal·lacions.

La companyia ja té seus a Portugal, Itàlia i la voluntat és també trobar nous equipaments a Espanya. “Actualment, no veiem cap instal·lació indoor a Catalunya amb les característiques que tindrà aquest espai”, expliquen, amb el repte de tenir a Sabadell el camp base per a l’activitat.

L’espai es troba actualment immers de ple en els treballs d’adequació. Els mateixos responsables preveuen que tot plegat pugui quedar enllestit a finals de setembre, plantejant la inauguració amb totes les novetats durant la tardor, ja entrat l’octubre. D’aquesta manera, s’ampliarà la disponibilitat de pistes.

El lloc es destinarà també a entrenaments de jugadors que competeixen a alt nivell, mentre que els socis i la resta d’usuaris podran continuar reservant en les diferents franges. En aquest sentit, entrenadors com Pablo Aymá ja han arribat a un acord per liderar la tecnificació i utilitzar les pistes per a jugadors d’alt nivell en el circuit de pàdel. A banda, també hi haurà l’acadèmia pròpia d’X7, amb un altre preparador.

L’aposta per la moqueta blava de l’esport de moda creix a Sabadell, on en els últims mesos s’han executat diferents inversions per ampliar l’oferta de pistes. També al sud-oest, l’antic ‘Solar dels Gats’, es prepara per acollir un nou complex esportiu que ha d’integrar onze pistes.