Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Fem un repàs de l’actualitat informativa a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

Aquests dies no hi ha tant de curiós mirant les obres. A ple sol, i amb temperatures properes als 40 graus, costa trobar una ànima al camí de l’aeroport a Bellaterra. A uns metres, al límit de la carretera, enginyers i tècnics treballen sense parar per construir el Portal Sud, el futur enllaç per carretera entre Sabadell i la C-58.

La neteja dels carrersés el principal problema de Sabadell, segons el Dibaròmetre, una enquesta elaborada per la Diputació de Barcelona. Si bé l’any passat el que més amoïnava els sabadellencs era la seguretat ciutadana, ara ho és que els carrers i places de la nostra ciutat estiguin nets, una preocupació que creix dos punts percentuals i desbanca la preocupació per la seguretat als carrers.

Onze alcaldes, diputats, regidors i alts càrrecs d’ERC al Vallès Occidental signen un posicionament conjunt en favor del sí al preacord d’investidura rubricat pels republicans i el PSC. La militància independentista vota divendres i els dirigents defensen que la millor opció és donar suport al preacord i expliquen les raons. Entre els signants, hi ha el secretari segon del Parlament de Catalunya, el sabadellenc Juli Fernández i el regidor sabadellenc Santi Valls.

La Fundació Antoni de Montpalau torna, tot i no haver marxat mai. La seva col·lecció de peces de moda de quan Sabadell era coneguda com la Manchester Catalana tornarà a lluir a la ciutat massa temps després. La primera i única vegada que això ha passat va ser el 2008. Una setantena de vestits i abrics d’alta costura i prêt-à-porter ompliran a partir del 6 de setembre una de les sales d’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.

La setmana no està oferint grans novetats a la Nova Creu Alta. De fet, no s’ha concretat cap més fitxatge, a l’espera de tancar alguna de les diverses operacions obertes que manté el director esportiu, Lucas Viale, qui vol esprémer totes les possibilitats per encaixar en el pressupost.