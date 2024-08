Comencen les obres dels 52 habitatges de protecció oficial a Palau

Les obres per a la construcció de 52 habitatges de protecció oficial (HPO) a la zona de la Serra de Can Riera, a Palau-solità i Plegamans, han començat aquesta setmana. Aquest projecte, aprovat en el ple municipal del passat 27 de juliol, forma part d’una iniciativa per a promoure habitatges de caràcter social i assequible al municipi.

En la sessió plenària es va acordar autoritzar la Fundació Privada Salas per l’Accessibilitat i la Fundació Nou Lloc Habitatge Social la concessió administrativa sobre el sòl de titularitat municipal destinat a la construcció d’habitatge de protecció oficial. La finca en qüestió es troba situada al carrer del Camí de la Serra de Ponent, números 15, 17 i 19. La votació va comptar amb el suport de 11 regidors d’ERC, mentre que 5 regidors es van posicionar en contra (PSC, Junts i Cs).

Aquest dilluns, un topògraf va replantejar la parcel·la per començar amb les primeres tasques del projecte. Dimarts es va col·locar la tanca per delimitar la parcel·la, i així poder iniciar les obres de construcció dels habitatges.

El projecte respon a les conclusions del Pla Local d’Habitatge, que ha detectat un problemàtica creixent d’accés a la vivenda assequible i, sobretot, l’escassetat de l’oferta de lloguer. Aquesta futura promoció augmentarà el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, generant habitatge assequible i optimitzant el patrimoni municipal.