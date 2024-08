Com veuen els sabadellencs el nou Portal Sud?

[León Guerrero]

Hem sortit al carrer per preguntar als ciutadans què en pensen del nou Portal Sud, actualment en construcció, i que es tracta d’un accés viari entre Sabadell i la C-58. Una nova reforma que té com a objectiu guanyar seguretat, facilitar els accessos i enllaços entre zones com són Gran Via, aeroport i autopista i dignificar un espai que feia temps que es trobava en un estat bastant millorable. La ciutat parla.

“És una zona amb molt trànsit”

La Yohana és una noia asturiana que visita molt Sabadell. Durant els diversos cops que ha hagut d’entrar a la ciutat per l’entrada sud ha trobat la facilitat de moviment difícil; segons ella: “Es tracta d’una circumval·lació complicada, on costa orientar-se”. En relació amb les obres per millorar les connexions considera que: “És una zona amb molt trànsit on calen reformes per millorar l’accés a Sabadell i dirigir-se cap a l’aeroport”.

“Cal millorar els accessos”

En Jordi comenta que els accessos a la ciutat són “sempre molt transitats i amb moltes dificultats per a la conducció”. Sigui a causa d’inconvenients relacionats amb aquest trànsit constant o amb la dificultat de circular pels diversos enllaços que comuniquen la zona. Conclou amb la següent idea: “Tot el que sigui facilitar el moviment dels vehicles i millorar la circulació, és benvingut”.

“És necessari per als usuaris”

En Francisco troba el nou Portal del Sud com una millora urgent per Sabadell: “És necessari per als usuaris; aquesta part de la ciutat realment necessita una reforma i seria ideal millorar els accessos pels conductors”. Parlant també dels polígons de la zona sud, creu que aquesta renovació: “serà clau pel transport de mercaderies i provinent de la part dels polígons del sud i l’oest”.

“És un avenç molt útil”

L’Hila considera que la reforma ajudarà a millorar la circulació a l’entrada de la ciutat: “És un avenç molt útil, a més a més permetrà circular a ciclistes i vianants”. També troba un costat negatiu en relació amb el trànsit de cotxes a la ciutat, sobretot a les zones més cèntriques: “És gairebé impossible trobar aparcament al centre de Sabadell, sembla que cada cop volen menys cotxes a la ciutat”.