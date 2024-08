La base sabadellenca Irene Asensio juga l’Europeu U18 a Portugal

Irene Asensio Mañosa, la talentosa base de Sabadell, ha estat convocada per representar la selecció espanyola de bàsquet U18 en el pròxim campionat europeu que es disputarà a Matosinhos, Portugal, a partir del dissabte 3 d’agost.

Aquesta no és la primera vegada que Asensio rep una convocatòria per a la selecció nacional. L’any 2022, en el mateix escenari, va aconseguir la medalla de plata en la categoria U16. Durant les dues darreres temporades, Irene ha jugat al Femeni Sant Adrià, on ha estat una peça fonamental perquè l’equip es proclamés campió de Catalunya en categoria júnior aquest any. La seva habilitat a la pista i la seva capacitat per liderar l’equip han estat factors determinants en el seu èxit.

L’any vinent, Irene farà un pas important en la seva carrera competint als Estats Units, seguint els passos de la seva germana Marina, en comprometre’s amb la Universitat de Texas El Paso (UTEP). Aquest moviment marca una fita significativa per a Irene, que busca continuar el seu desenvolupament i assolir noves metes en el bàsquet universitari americà.

Marina, plata

La seva germana Marina, per la seva banda, ha aconseguit una nova fita en la seva carrera esportiva al guanyar la medalla de plata amb la selecció espanyola de bàsquet U20 al campionat europeu celebrat a Vilnius (Lituània). Asensio ha estat una peça clau per a l’equip, destacant pel seu paper important i els seus impressionants percentatges en el tir de tres, amb un 44% d’encert que l’han portat a la cima del campionat, a més de 7,1 punts, 1,7 rebots i 1,4 assistències en 18,6 minuts per partit.

Només França, en una final molt ajustada, va privar al conjunt espanyol de fer-se amb la medalla d’or, tot i que els resultats previs a aquesta final indicaven que Espanya partia com a favorita a causa del seu aclaparador domini de la competició. El rendiment de Marina Asensio va ser fonamental en cada partit, contribuint de manera decisiva a portar l’equip espanyol fins a la final del torneig.