Sabadell, ciutat de places dures?

[León Guerrero]

Amb l’arribada de l’estiu, ens trobem els carrers més despoblats que mai a causa de l’insuportable calor i la manca d’una vertadera protecció arquitectònica o natural pels ciutadans. La poca adaptabilitat de les places a les altes temperatures provoca la transformació de llocs com la plaça del Gas, la plaça Creu Alta o la plaça de Picasso en deserts de pedra. Tot això, en relació directa amb l’escassetat de vegetació, la contaminació i la duresa arquitectònica provoquen el que es coneix com a illes de calor, és a dir, microclimes propis de les ciutats causats per la urbanització de les poblacions que durant l’estiu provoquen l’augment de les temperatures i la probabilitat d’enfrontar-nos a períodes d’insolació, una situació que afecta de ple en la salut i comoditat dels sabadellencs. Amb grups de persones afectats fortament com són la gent gran i els infants.

Mètodes de protecció

Actualment, diversos projectes es troben en funcionament arreu del món per protegir-se del sol i la xafogor, a Còrdova, territori molt afectat per les altes temperatures (durant l’estiu del 2023, els termòmetres van arribar a marcar els 47,6ºC ) un dels mètodes escollits per protegir-se és la col·locació de tendals en punts estratègics de la ciutat per mitigar les conseqüències de les altes temperatures, una idea que comporta una solució temporal efectiva. Una altra proposta, en aquest cas pensada a gran escala i no tan circumstancial, és la presentada a Londres. On utilitzen la reforestació com un mètode de protecció climàtica i ciutadana, el bosc urbà de la ciutat ocupa més d’un 20% del territori i planegen augmentar la quantitat d’arbres en un 10% pel 2050.

Prioritat de l’ajuntament

Seguint el concepte londinenc, a l’Ajuntament de Sabadell consideren que “l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic és una de les prioritats que tenim com a ajuntament”. Destaquen la protecció d’equipaments i de l’espai públic, en relació amb aquest segon comenten “estem incrementant l’arbrat arreu dins el pla Els diners als carrers, tant als carrers per generar ombra com amb el projecte de crear boscos urbans allà on sigui possible”. Amb un clar objectiu: millorar la qualitat de vida als diversos barris de la ciutat.

Una missió que es pretén dur a terme amb nous espais de vegetació i llocs on poder protegir-se del sol: “Treballem per crear zones d’ombres i espais verds permanents. Un exemple és el passeig de la Plaça Major, amb verd, plantació d’arbres i d’aigua”. Recordem també el projecte dels umbracles del 2017, espais provisionals d’ombra que intentaven protegir la ciutadania durant els períodes de més sol. Conjunt d’iniciatives que han resultat insuficients, ja que durant certes hores del dia la circulació per la zona esdevé un repte a causa del sol, la xafogor i el terra de pedra. Així que tot i les propostes de l’ajuntament, ens trobem que les places dures continuen la seva tirania en gran part del territori sabadellenc.