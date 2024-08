El CE Sabadell suma la primera victòria de la pretemporada davant el Barça Atlètic

El CE Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la pretemporada en un igualat i competit duel davant el Barça Atlètic (0-1) disputat a les instal·lacions de RoyalVerd. Els arlequinats s’han imposat després de completar un partit molt seriós on pràcticament no han concedit cap arribada als blaugrana. Un gol de Rubén Martínez ha estat suficient per sumar el primer triomf de l’equip de David Català.

Des l’inici el duel ha estat igualat. El Barça dominava l’esfèrica, però la pressió del Centre d’Esports i un bon treball de vasculació i ajuntar línies ha matingut molt controlat en tot moment el filial culer. La primera arribada ha estat per a Juan Hernández amb una rematada que ha aturat Froi Leal. De ‘9’ a ‘9’, la resposta ha arribat amb un potent xut de Javi Delgado que ha aturat per Aaron Yakobishvili després d’una bona pressió d’Albert ‘Urri’.

Precisament en una recupració alta d’Adri González, Rubén Martínez ha estrenat el caseller golejador arlequinat de la temporada amb un xut creuat que no ha pogut aturar el porter. Amb el gol s’ha començat a sentir més còmode el Centre d’Esports que també ha gaudit de més possessió i més calma amb pilota. Únicament ‘Pocho’ Román amb una xut amb rosca i Juan Hernández amb una rematada aturada per Froi han pogut igualar abans del descans. També Delgado ha tingut l’oportunitat de duplicar amb un llançament de falta alt. La nota negativa ha estat el canvi d’Alex Gonpi per molèsties.

Al segon temps, amb dos equips totalment diferents a banda i banda, el Sabadell ha sortit més protagonista i molt més dins el partit. Javi Morcillo s’ha fet l’amo del mig del camp i el Barça ha trigat minuts en recuperar el seu domini habitual. No obstant això, les ocasions han arribat amb comptagotes. La més clara ha estat per a Quim Utgés que ha fregat el 0-2 després d’una bona deixada d’Alya Camara, però el seu xut al primer pal ha acabat al travesser. I el mateix Alya també ha tingut la sentència amb un cop de cap desviat a la sortida d’un còrner.

El Centre d’Esports aconsegueix el seu primer triomf de l’any davant un rival de superior categoria (malgrat la nombrosa presència de juvenils) i referma les bones sensacions de l’amistós davant el Nàstic. El conjunt de David Català continua posant-se a to per a l’estrena lliguera davant el Torrent. El pròxim amistós serà el dimecres davant l’Espanyol a la Nova Creu Alta. Un nou duel d’alt nivell.

FOTOS: LLUÍS FRANCO