Mor un jove terrassenc en un accident de cotxe

El conductor d’un turisme va morir la matinada del dissabte en una sortida de via a la carretera que va de la Ràpita a Poblenou del Delta. Es tracta d’un noi de 21 anys veí de Terrassa. Els fets van succeir prop de les dues de la matinada a la Ràpita, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle que conduïa la víctima va sortir de la via. El noi era l’únic ocupant del cotxe. En el sinistre van treballar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre del SEM.