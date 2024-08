Què opines de l’estat del parc de les Aigües?

A Sabadell hi ha diversos projectes que es van allargant en el temps i sembla que mai acaben del tot. És el cas del parc de les Aigües que continua rodejat de tanques i encara no s’ha estrenat malgrat que la previsió inicial, quan es van començar les obres el 2019, era d’inaugurar l’espai el 2022. El passat mes d’abril es van adjudicar les obres de les fases 4 i 5, que inclouen la instal·lació dels jocs d’aigua o un camí d’accés des del carrer d’Adriana a l’espai. No obstant això, els veïns de la zona comencen a estar cansats d’una història que no s’acaba d’enllestir mai.

És el cas de la Yolanda i el Candido, que viuen a Castellarnau però que passen molt per la zona. “Ho havien d’obrir fa dos anys i continuem igual. És una llàstima perquè quan passes per la zona només veus les tanques d’obra i la vegetació, que no està ben cuidada i fa la sensació d’abandonament”, diuen. Els dos veïns creuen que l’espai seria “molt bo per poder anar amb el gos i també pels més petits, ara que fa calor”, però afegeixen que “mentre no es vulgui deixar enllestit, no ho podrem gaudir i l’espera després de tant temps es fa molt llarga”.

Pràcticament al costat del parc resideix la Carmen, que veu estrany que l’obra s’allargui tant en el temps. “No sé per què triguen tant, tampoc és una infraestructura… vaja, que no estan construint la Sagrada Família, precisament”, diu en to irònic. La veïna explica que “van reactivar les obres abans de les eleccions, però ara torna a estar tot molt aturat i veus la zona de plantes i fa una mica de pena veure l’espai així”. La Carmen passa sovint per la zona i admet que “quan hi passes, el primer que penses és que el projecte està abandonat. Espero que en algun moment l’acabin”.

L’Òscar també és veí del barri i diu que “van fent alguna cosa, però no ho finalitzen del tot i es va deixant”. Sobre l’estat del lloc creu que “ja ens hem acostumat a veure les tanques i no poder accedir a l’indret. Ho hem normalitzat”. Això sí, el sabadellenc afirma que “seria molt bonic que ho acabessin i segur que la gent del barri li donaria molta utilitat”. El perquè de tot plegat, l’Òscar el defineix com “el resultat d’una mala gestió, perquè si s’hagués fet com tocava estaria al seu temps o es podria haver allargat una mica, però portar cinc anys d’obres no és normal”.

