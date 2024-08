La calor intensifica les plagues a Sabadell: “Fa molt fàstic”

El canvi climàtic, amb l’increment de les temperatures i la falta de pluges o la brutícia als carrers han afavorit que creixin plagues urbanes a bona part de les ciutats del Sud d’Europa en els últims anys. Sabadell no és una excepció. Veïns de tots els barris de la ciutat denuncien constantment la presència de paneroles, rates, formigues o vespes, entre altres espècies. L’Ajuntament ha incrementat la resposta davant d’aquest tipus de situacions, tant de manera sistemàtica i preventiva com també quan rep un avís ciutadà, i, segons asseguren fonts municipals, “continuaran creixent de cara a l’any vinent per reforçar-ho encara més”.

Alguns residents a diversos barris de la ciutat ens han explicat les seves experiències. Com per exemple el Joan, de Gràcia, que afirma que “tenim paneroles per tot arreu”. El veí denuncia que “és una situació insostenible” perquè “entren a les cases, es fiquen als cotxes, les veus corrent pel carrer… és fastigós”. I una situació similar expliquen els veïns de la Creu Alta, com la Carme, que afirma que “trobar-se paneroles a partir del vespre al carrer o a casa és molt habitual”. La sabadellenca explica que el problema passa des de fa tres estius. “És un tema que em preocupa molt perquè em fan molt fàstic”.

Les paneroles són les que provoquen més reclamacions i preocupació entre la ciutadania, però la presència de rates també està a l’ordre del dia. El Juan de Ca n’Oriac assegura que “em vaig trobar una al parabrisa del cotxe. Vaig fer-la fora, però pot estar perfectament amagada i rosegant cables. És un tema que em preocupa bastant i crea una sensació d’insalubritat”. També a Can Puiggener és una problemàtica recurrent, una nau abandonada al carrer de Santa Eulàlia n’és un gran focus, però no l’únic. De fet, fins i tot alguns veïns han trobat altres animals. “Tenim sobretot rates al barri, però també alguns veïns al Llano diuen que han vist alguna serp”.

Sobre les causes, l’Àlex, de l’Eix Macià, opina que es triga massa a actuar. “Fa un temps teníem una plaga al barri i no van intervenir fins que va ser massa gran. Això ve derivat d’una mala gestió”, apunta. En canvi, d’altres creuen que és un tema de presència d’espècies estrangeres. “Entenc que ve principalment dels fenòmens climàtics externs, però també de la globalització que afavoreix la migració d’espècies estrangeres amb més facilitat de reproduir-se”, diu l’Enric de Les Termes.

La majoria dels veïns preguntats pel Diari coincideixen que, per acabar amb les plagues, la millor opció és “utilitzar tractaments més forts” i “treballar de forma ràpida per extingir la presència des de l’origen”. Fonts municipals expliquen que aquest creixement ha provocat un reforç de les actuacions rutinàries a tots els barris i que en cas d’avís intervenen en 72 hores.

Des del juny de l’any passat s’han executat 4864 actuacions relacionades amb la presència de plagues a la ciutat. 1473 han estat respostes a avisos de veïns i més de 800 actuacions sistemàtiques de control al clavegueram. A més, entre juny i desembre del 2023 es van inspeccionar 594 tapes de clavegueram als barris de Can Feu i Gràcia i el 2024 a 1730 tapes del Centre, la Creu Alta, la Concòrdia i Can Llong.

Per posar en context les dades i comparar amb altres anys, les actuacions com a resposta d’avisos han augmentat en un 23% des del 2020 al 2023 passant de 1062 a 1303. Des de l’Ajuntament també recalquen que les plagues de paneroles han estat les més demandades en l’últim any i que únicament comptabilitzen les intervencions a la via pública.

El que queda clar és que les plagues són un problema que està als carrers i que cada vegada afecta més persones i més barris. Malgrat els esforços, els veïns demanen solucions més extremes per deixar de viure amb preocupació a les seves llars.