La biblioteca Vapor Badia, al Centre, ja torna a estar operativa des d’aquest dilluns a la tarda. L’equipament s’ha sotmès en les últimes setmanes a obres per renovar i millorar el sistema de detecció i alarma contra incendis, atès que el sistema ja havia assolit la seva vida útil. Per aquest motiu, s’ha procedit a substituir l’actual central de detecció, així com els detectors de fum, els polsadors d’alarma existents i les sirenes del conjunt de l’edifici.

Després dels treballs, la Vapor Badia serà l’única biblioteca de Sabadell que donarà servei aquest agost. Un fet que ha despertat les crítiques de molts sabadellencs, que consideren insuficient l’oferta. No només per accedir a llibres i sales d’estudi, sinó també perquè les biblioteques són refugis climàtics que han de servir per apaivagar la calor per a molts sabadellencs que veuen com, en molts casos, els queda molt lluny de casa.

A més, la instal·lació no estarà oberta totes les hores habituals la resta de l’any. Durant aquest mes, prestarà servei dilluns, dimarts i dimecres de 15:30 a 20:30 h, dijous i divendres de 9:30 a 14:30 h i dissabte i diumenge tancarà. De fet, l’horari ha agafat per sorpresa algun usuari que volia tornar un llibre i que s’ha trobat les portes tancades al matí.