Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem nova setmana, en què molts sabadellencs ja han començat vacances. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

Les obres d’asfaltatge a La Rambla van acabar el passat divenres i diumenge els vianants ja han pogut gaudir del carrer passejant sobre la nova pavimentació, un cop retirades totes les tanques. Les actuacions van començar el dilluns passat i han acabat en el termini establert inicialment. Entre les millores, destaca la recuperació del color vermell teula del paviment que ja estava molt desgastat, segell característic de l’indret.

A Sabadell hi ha diversos projectes que es van allargant en el temps i sembla que mai acaben del tot. És el cas del parc de les Aigües que continua rodejat de tanques i encara no s’ha estrenat malgrat que la previsió inicial, quan es van començar les obres el 2019, era d’inaugurar l’espai el 2022. El passat mes d’abril es van adjudicar les obres de les fases 4 i 5, que inclouen la instal·lació dels jocs d’aigua o un camí d’accés des del carrer d’Adriana a l’espai. No obstant això, els veïns de la zona comencen a estar cansats d’una història que no s’acaba d’enllestir mai.

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home de 65 anys a la zona de la Fosca de Palamós, al Baix Empordà, mentre feia un ritual satànic en què ha decapitat diverses gallines com a ofrena. Segons informen fonts municipals, la víctima, empresari del sector del tarot amb negocis a Sant Cugat del Vallès, es va localitzar sense vida en una cala de roques prop del camí de ronda entre el castell de Sant Esteve de Mar i la pineda d’en Gori.

Alguns veïns del carrer d’Alfons Sala, al barri de Covadonga, afirmen que viuen una situació insostenible per la presència de brutícia i objectes a la via pública. Apunten que moltes persones llencen les escombraries fora i la brossa s’acumula durant dies al lloc fins que els serveis de neteja els retiren.

Era una de les prioritats del mercat i ja és aquí: Arthur Bonaldo reforça el mig del camp del CE Sabadell. El jugador brasiler arriba procedent de l’Estepona on aquesta temporada ha disputat 26 partits anotant dos gols a Segona Federació. Bonaldo ha disputat més d’un centenar de partits entre Segona B i Primera Federación.