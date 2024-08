Fa algunes setmanes es va produir un robatori a l’interior d’un vehicle estacionat davant del Nodus Barberà, al polígon Can Salvatella. Els implicats en el robatori feien un seguiment de la víctima fins al caixer automàtic instal·lat al centre de negocis de la localitat vallesana. Una vegada localitzaven el possible objectiu, els tres autors feien un treball d’equip per prendre els diners que la víctima havia retirat del caixer.

Gràcies a les imatges cedides per l’entitat bancària on s’ubica el caixer automàtic, es van identificar els autors dels fets.

El passat divendres, 26 de juliol, una agent dels Mossos d’Esquadra va veure el possible autor d’aquell robatori i el va seguir. Va realitzar un seguiment amb ajuda de diferents patrulles de la policia catalana fins a aturar el vehicle dels sospitosos a la cruïlla de l’avinguda Verge de Montserrat amb l’avinguda Generalitat de Barberà del Vallès.

Els agents de la Policia Local van donar suport a la detenció, col·laborant amb Mossos d’Esquadra per assegurar el vehicle on viatjaven els autors del delicte. Dins d’aquest cotxe, un Ford Focus de color negre, es van trobar aparells de comunicació portàtil (emissores) que feien servir per fer el seguiment de la víctima.

Finalment, després de realitzar gestions policials, es va detenir a una persona per la seva presumpta implicació en el robatori.

El consistori ha recordat que cal extremar les precaucions en el moment de retirar diners al banc.